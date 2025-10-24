NBA: Stephen Curry acecha una marca histórica de Michael Jordan

Suscríbete a nuestros canales

Stephen Curry es sin duda alguna uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA. Solo hace falta ver sus juegos para entender que es de otra época. La estrella de Golden State Warriors, está acechando una marca histórica de Michael Jordan en el final de su carrera.

Curry lleva dos juegos en la temporada actual con actuaciones soberbias. Sin embargo, la última contra Denver Nuggets fue superlativo con: 42 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias, 3 robos y 1 bloqueo. En esa línea, su actuación está rozando los registros del más grande de todos los tiempos.

Stephen alcanzó 42 juegos de 40+ unidades tras cumplir 30 años. Solo Michael Jordan lo supera en ese rubro, con 44 partidos. En ese contexto, Curry acecha una de las marcas que parecían intocables por 'Su Majestad', marcando un duelo élite generacional en la NBA.

¿Stephen Curry y la élite de los 40+ puntos de la NBA?

Stephen Curry no solo transformó el baloncesto moderno con su rango de tiro y lectura ofensiva. También se instaló en una élite donde la constancia supera la espectacularidad. Alcanzar los 40+ puntos en el juego no es una hazaña aislada, es un sello reservado para le élite.

Nombres como Wilt Chamberlain, Michael Jordan, Kobe Bryant y James Harden dominan la lista. Ahora, Curry se une a ese grupo selecto con 72 juegos de 40+ puntos, igualando a Kevin Durant. Cada cifra es un testimonio de impacto y dominio que se transforma en títulos.

