NBA: Shai Gilgeous-Alexander encendió una noche que ya es histórica

Suscríbete a nuestros canales

Shai Gilgeous-Alexander volvió a demostrar que su impacto en la NBA no es una moda. En un duelo que terminó en victoria 141-135 contra Indiana Pacers; El líder de Oklahoma City Thunder mostró cada recurso técnico y emocional, para firmar una actuación con marca personal.

Con 55 puntos ante Pacers, SGA estableció su nueva marca personal en anotación y lideró la victoria 141-135 del Thunder en doble tiempo extra. Su actuación no solo definió el juego, sino que lo proyecta como uno de los anotadores más letales del presente.

En una era donde los 50 puntos son territorio exclusivo de los talentos diferenciales, Gilgeous-Alexander se suma a la conversación con autoridad. Su evolución como líder ofensivo ya no es promesa: es presente para un Thunder que encuentra en él su brújula competitiva.

Shai Gilgeous-Alexander en el top 3 de jugadores con 50+ puntos de Oklahoma City Thunder

La actuación de Shai Gilgeous-Alexander lo catapultó directo al top 3 de los máximos anotadores históricos de Oklahoma City Thunder. Con sus 55 puntos, superó registros de Kevin Durant y se quedó a solo tres unidades del techo de un Russell Westbrook explosivo.

Ese podio ofensivo no se alcanza por accidente. SGA ya comparte espacio con leyendas de OKC, su nombre empieza a resonar con el peso de los grandes. Aunque ya ganó un título de la NBA, superando a sus predecesores, aún necesita crecer en el equipo para ser una leyenda.

Top 10 jugadores de Oklahoma City Thunder con 50+ puntos