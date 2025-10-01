¿Jokic y Doncic ya no son rival? Shai Gilgeous-Alexander perfila nuevamente como favorito para ganar el MVP

Suscríbete a nuestros canales

El base del Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander (SGA), ha cimentado su lugar en la élite de la NBA, siendo nombrado el favorito para capturar el premio al Jugador Más Valioso (MVP) por segunda temporada consecutiva.

Según las últimas proyecciones de medios internacionales, SGA lidera la carrera con una cuota de +175, superando a leyendas y campeones recientes.

Este pronóstico subraya el ascenso meteórico de Gilgeous-Alexander y la consolidación del Thunder como una potencia de la Conferencia Oeste. La confianza en SGA se basa en su rendimiento superestrella constante y la esperada continuidad en el éxito de su equipo.

Análisis de la Carrera: SGA vs. los Titanes de la Liga

Las cuotas reflejan una carrera apretada, pero con SGA en la delantera, lo que sugiere que el mercado ve su desempeño como el más seguro y predecible entre los contendientes principales:

Shai Gilgeous-Alexander: +175 . Su cuota indica que para ganar $175 se necesita apostar $100, demostrando su firmeza como principal candidato.

Nikola Jokic: +375 . El doble MVP y campeón de la NBA se mantiene cerca, pero cede el favoritismo inicial.

Luka Doncic: +400 . La estrella de Dallas se proyecta como un contendiente de impacto inmediato, justo detrás de Jokic.

Victor Wembanyama: +1400 . La inclusión de la joven sensación con esta cuota tan alta es una muestra de su potencial para impactar las métricas de victoria.

Giannis Antetokounmpo: +1500 . El bicampeón y excampeón se posiciona como una amenaza constante.

Anthony Edwards: +3000. El joven líder de Minnesota aparece como un candidato con alto potencial, pero que necesita una temporada de despegue estadístico masivo.

Una batalla reñida

La brecha más significativa se establece entre SGA y el dúo Jokic-Doncic. El favoritismo del base canadiense sugiere que los votantes y analistas valorarán la narrativa de la juventud que alcanza la cúspide, combinada con la probable posición de su equipo en la clasificación de la conferencia.