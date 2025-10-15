NBA: ¡Tendremos a Westbrook en la temporada 2025-2026! Descubre qué equipo lo firmó

Suscríbete a nuestros canales

El veterano base, nueve veces All-Star y MVP de la liga en 2017, Russell Westbrook, ha llegado a un acuerdo para firmar con los Sacramento Kings. Este movimiento se concreta después de un período de intensa comunicación durante la temporada baja, y marca el inicio de la decimoctava temporada de Westbrook en la NBA y el séptimo equipo de su carrera.

La necesidad de los Kings y el rol de Westbrook

La firma de Westbrook responde directamente a una de las mayores debilidades de Sacramento en la temporada anterior: la producción de su banquillo y la profundidad en la posición de base.

-Problema a resolver (estadísticas 2024-2025 de los Kings): Los Kings se ubicaron en los puestos más bajos de la liga en producción del banquillo la temporada pasada, terminando en el puesto 28 en puntos de banquillo y 29 en asistencias de banquillo por partido.

-La Solución Westbrook: El MVP de 2017, a sus 36 años, está llamado a ser un importante refuerzo para la segunda unidad, aportando energía, ritmo y, crucialmente, capacidad de creación de juego. Se espera que complemente al base recién llegado Dennis Schröder, quien también fue firmado esta temporada baja.

-Estadísticas recientes de Russell Westbrook (temporada 2024-2025 con los Denver Nuggets):

Aunque lejos de su época de máximo esplendor, Westbrook demostró ser un jugador productivo en un rol de reserva con los Nuggets:

-Puntos: 13.3 por partido

-Asistencias: 6.1 por partido

-Rebotes: 4.9 por partido

-Apariciones: 75 partidos (36 como titular)

-Votaciones: Terminó séptimo en la votación para el sexto hombre del año por segundo año consecutivo.

Estos números indican que Westbrook sigue siendo capaz de impactar el juego con su ritmo y manejo del balón, algo que el banquillo de Sacramento necesitaba desesperadamente.

Conexiones clave en Sacramento

La decisión de Westbrook no es meramente técnica. La información de Shams Charania destaca las fuertes relaciones del jugador con varias figuras clave de la organización de los Kings:

-Compañeros de equipo: Westbrook tiene vínculos con Domantas Sabonis, DeMar DeRozan, y Zach LaVine, jugadores con los que ha coincidido o con los que comparte historia, lo que podría facilitar su integración en el vestuario.

-Oficina y cuerpo técnico: Existe respeto mutuo con el Gerente General Scott Perry y el entrenador Doug Christie, además de tener lazos profesionales con el Subgerente General BJ Armstrong por el lado de la agencia.

Impacto en el roster

La llegada de Westbrook, probablemente firmando por el salario mínimo de veterano, consolida la profundidad en la posición de base junto a Dennis Schröder. Su rol será el de un creador secundario de alto volumen desde el banquillo. La gran incógnita para el entrenador Christie será gestionar los minutos y la rotación, especialmente con otros bases en el roster, para maximizar la eficiencia y limitar los conocidos problemas de inconsistencia y alto volumen de pérdidas de balón de Westbrook. No obstante, la adquisición de un jugador con su pedigrí (MVP, miembro del equipo del 75 aniversario de la NBA) es un golpe de efecto para la franquicia de Sacramento.

