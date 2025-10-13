¿Quién lo contratará? Russell Westbrook sin interés en jugar en otra liga

Suscríbete a nuestros canales

En un momento de incertidumbre sobre su próximo destino profesional, el base superestrella y ex MVP, Russell Westbrook, ha zanjado las especulaciones sobre un posible traslado al baloncesto internacional. Según reportes del reconocido periodista The Stein Line, el objetivo principal e inamovible de Westbrook es asegurar su continuidad en la National Basketball Association (NBA) para la temporada 2025-2026.

El Reto de la Agencia Libre y el Factor Calendario

Las fuentes cercanas a la liga confirman la postura inflexible del jugador de 36 años, asegurando que a la fecha ha habido "cero discusión" sobre la posibilidad de que Westbrook evalúe ofertas para jugar fuera de Estados Unidos.

"Naturalmente, generaría una gran cantidad de ofertas del extranjero si estuviera abierto a ellas, pero me dicen que asegurar su próxima oportunidad en la NBA ha sido el foco para el equipo de Westbrook", señala el informe.

La posición de Westbrook subraya su compromiso inquebrantable con el más alto nivel de competencia en el baloncesto. A pesar de que su condición de agente libre ha provocado rumores que lo vinculan con ligas fuera de Norteamérica (incluyendo reportes sobre ofertas económicamente muy atractivas), el nueve veces All-Star prioriza añadir un nuevo capítulo a su legado en la NBA.

En búsqueda de un nuevo convenio

La búsqueda de un nuevo equipo por parte de Russell Westbrook y su campamento se mantiene activa. Si bien se han mencionado diversas franquicias con potencial interés, el mercado para el veterano base no se ha concretado con la celeridad que muchos esperaban.

Esta situación ha generado un factor de riesgo en el calendario: el reporte sugiere que las opciones para Westbrook podrían no materializarse sino "hasta después de que comience la temporada regular 2025-2026 el 21 de octubre".