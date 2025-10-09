Jayson Tatum se pronuncia sobre su participación en la próxima temporada

Suscríbete a nuestros canales

La franquicia de los Boston Celtics respira tranquilidad y optimismo tras recibir una confirmación directa de su superestrella, Jayson Tatum. En un movimiento que reafirma su liderazgo y compromiso total con el equipo, Tatum, ha comunicado formalmente a la dirección y al cuerpo técnico su firme intención de jugar la temporada 2025-2026 a pesar de su recuperación de rotura de tendón de Aquiles.

Esta noticia pone fin a cualquier especulación sobre su disponibilidad o posibles planes de descanso, y consolida a Tatum como la piedra angular del proyecto de los Celtics en su búsqueda por el campeonato de la NBA.

El Corazón del Proyecto Verde

La declaración de Jayson Tatum no es solo un trámite contractual, sino una poderosa señal de su mentalidad competitiva. Tatum, uno de los aleros más dominantes de la liga y un constante candidato al MVP, ha sido el motor ofensivo y defensivo de Boston en las últimas temporadas.

Su deseo explícito de participar desde el día uno de la campaña, incluyendo la pretemporada y el training camp, subraya la ambición del equipo y su propia hambre de éxito.

"Jayson es la encarnación de lo que significa ser un Celtic: talento de élite, ética de trabajo y un deseo insaciable de ganar," comentó el presidente de operaciones Brad Stevens. "Su compromiso es un mensaje para toda la liga y, más importante aún, para nuestros propios jugadores. Estamos listos para competir al más alto nivel y el liderazgo de Jayson en la cancha será fundamental."

Preparación y Expectativas

El anuncio se produce en un momento crucial, justo cuando el equipo se prepara para iniciar las actividades de pretemporada. El cuerpo técnico, liderado por el entrenador Joe Mazulla, podrá estructurar su planificación sabiendo que su pieza fundamental estará disponible sin reservas. Esto facilita la integración de los nuevos fichajes y el desarrollo de la química con el núcleo de veteranos, maximizando el tiempo de preparación.