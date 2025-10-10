Estos son jugadores podrían cambiar de equipo durante la temporada 2025-26 de NBA

Suscríbete a nuestros canales

12 días nos separan de una nueva edición de la NBA. Las franquicias ya se encuentran prendiendo motores para inaugurar la temporada 2025-26, que está pautada para el próximo miércoles 22 de octubre con partidos entre Oklahoma City Thunder-Houston Rockets y Los Angeles Lakers-Golden State Warriors.

Hay algunas figuras que saltará al tabloncillos con su respectiva organización, pero con la incertidumbre de tener un final de campaña con otro uniforme. Según un reciente listado publicado por NBC Sports, un total de 10 jugadores destacan entre los que podrían cambiar de equipo durante la venidera zafra en el mejor baloncesto del mundo.

Entre los caras conocidas destacan: Jonathan Kuminga, quien ha hecho su nombre como de Golden State Warriros, pero que todavía no tiene un futuro asegurado con la mencionada franquicia. De la misma manera, la joven promesa Anfernee Simons es otro que ha mostrado sus cualidades en la NBA, pero que puede tener un final diferente si no llega a rendir o ganar un papel protagónico con Boston Celtics.

Jugadores que podrían cambiar de equipo en la 2025-26

Veteranos como CJ McCollum, Nikola Vucevic y Kyle Kuzma también forman parte de esta lista, lo que sugiere que varios equipos estarían considerando reestructurar sus plantillas. Otros jugadores mencionados son Gabe Vincent, Terry Rozier, Jusuf Nurkic y Kelly Oubre Jr., todos con perfiles que podrían encajar en distintos esquemas dependiendo de las necesidades de sus posibles nuevos destinos.

Con las presencias de estas figuras, todo indica que tendremos un mercado de traspasos promete ser muy activo, y estos nombres podrían aparecer entre los protagonistas en los próximos movimientos de la liga.