Mets contratan nuevo personal para el staff de Carlos Mendoza (+Detalles)

El pasado 3 de octubre los Mets de Nueva York anunciaron una serie de movimientos en su cuerpo técnico para la temporada 2026 de Grandes Ligas. Sin embargo, este miércoles 15 dieron a conocer que dos nuevos entrenadores se integrarán al cuerpo técnico que estará nuevamente encabezado por el venezolano Carlos Mendoza.

El criollo fue ratifico y cuenta con la confianza de la directiva de la franquicia de Nueva York, razón por la que agregan a su equipo de trabajo dos personas con experiencia, con la que esperan corregir y mejorar lo hecho este 2025, donde quedaron fuera de la Postemporada.

Nuevos coaches para los Mets de Carlos Mendoza

A través de sus redes sociales, el equipo de los Mets de Nueva York ha dado a conocer algunas novedades interesantes en su staff de entrenadores. Parece que están moviendo algunas piezas clave para la próxima temporada. La noticia más destacada es que Kai Correa ha sido nombrado Coach de Banca. Este es un rol crucial, ya que este suele ser la mano derecha del manager, ayudando en la estrategia del juego, la comunicación y manteniendo al equipo cohesionado. Es un ascenso importante y sin duda le da una nueva perspectiva a la dinámica del dugout.

Correa tiene una sólida trayectoria en Grandes Ligas, recordando que fue coach de banca de los Gigantes de San Francisco (2020-2023) y, en las últimas dos temporadas, coordinador de campo y director de defensa, bases y estrategia con los Guardianes de Cleveland..

Además de eso, también anunciaron que Jeff Albert asumirá un nuevo rol como "Director de Bateo de Ligas Mayores". Albert volverá a enfundarse el uniforme para trabajar directamente con los peloteros, combinando su experiencia analítica con su conocimiento práctico del juego.

Su incorporación al dugout también ayudará a cubrir el vacío dejado por la salida de los entrenadores de bateo Jeremy Barnes y Eric Chavez, quienes fueron despedidos recientemente en el marco de la reestructuración del cuerpo técnico.

Con Jeff Albert y Kai Correa en el cuerpo técnico de Carlos Mendoza, los Mets contará con el respaldo necesario para reforzar áreas clave y encarar el 2026 con nuevas expectativas. El objetivo es claro: dar el salto que quedó pendiente este año y regresar con fuerza a la lucha por la Postemporada.