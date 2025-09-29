Este es el récord de Carlos Mendoza como manager de los Mets de Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 de las Grandes Ligas finalizó su fase regular y los Mets de Nueva York quedaron a las puertas de avanzar a los playoffs. Eso, sin duda, fue un duro golpe tanto para el manager Carlos Mendoza como para sus jugadores, staff técnico y aficionados, quienes con mucha ilusión se veían dentro de la 'fiesta de octubre'.

El objetivo de los neoyorquinos era ganar su compromiso del domingo y ligar una derrota de los Rojos de Cincinnati para poder clasificar. Al final no lograron derrotar a los Marlins de Miami, y tras esa caída quedaron con los mismos registros que los Rojos, solo que estos avanzaron tras ganarles la serie particular.

De esa manera, Carlos Mendoza cerró con algo de decepción su segunda campaña al mando del conjunto de Queens. Ahora su récord como manager en las Grandes Ligas es de 172 triunfos y 152 reveses, con .531 de porcentaje victoria-derrotas.

Mendoza y un primer año de ensueño con los Mets

El primer año de Carlos Mendoza como manager de los Mets de Nueva York no comenzó del todo bien. De hecho, debido a los malos resultados del equipo comenzó a circular el rumor de un posible despido.

No obstante, el buen manejo del venezolano sobre el grupo los llevó a remontar una campaña que al final sería más que positiva. Su marca durante la ronda regular fue de 89 victorias y 73 derrotas, consiguiendo el último boleto del Comodín de la Liga Nacional en una última jornada de infarto.

Ya en la postemporada, y sin ser favoritos, se encargaron de eliminar a los Cerveceros de Milwaukee (2-1) para avanzar a la Serie Divisional. Allí le hicieron frente a los Phillies de Filadelfia (3-1) y de manera sorprendente también los dejaron en el camino. Sin embargo, la suerte llegó a su fin en la Serie de Campeonato, donde cayeron ante los Dodgers de Los Ángeles (4-2).

La debacle de 2025

Con un roster reforzado con la millonaria adquisición de Juan Soto, además de la retención de un ya histórico de la franquicia como Pete Alonso, el manager Carlos Mendoza y su equipo salieron con intenciones de ser protagonistas en esta temporada 2025. Pero a diferencia del año anterior, esta vez las cosas comenzaron muy bien y concluyeron bastante mal.

Los Mets comenzaron a sufrir múltiples inconvenientes, sobre todo en la segunda mitad, que los llevaron a entrar en varias rachas negativas. Al final, su marca de 83 triunfos y 79 caídas no les dio para quedarse con el tercer cupo del Comodín, pese a que solo necesitaban de una victoria para avanzar a la postemporada.

"Asumo la responsabilidad. Soy el manager. Esto empieza conmigo, y tengo que analizar a fondo cómo debo mejorar. Ese también fue un mensaje para todo el equipo. Esto es inaceptable", comentó Carlos Mendoza durante una rueda de prensa el pasado domingo.