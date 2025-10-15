Paula Bevilacqua expuso a Cristóbal Lander desnudo (+Imagen)

Suscríbete a nuestros canales

Para nadie es un secreto que los actores venezolanos Paula Bevilacqua y Cristóbal Lander, llevan una relación de mucha complicidad, química y cariño. A través de Instagram comparten imágenes y videos de su amor, como una reciente fotografía en la que aparece el también modelo sin ropa.

El desnudo de Cristóbal

A través de Instagram Paula, animadora del programa “Zona I”, posteó una imagen de su esposo de espalda, tapando su retaguardia con un emoji de corazón.

La modelo e influencer que acumula 2,1 millones de seguidores en su perfil de la camarita, acompañó la fotografía con un gracioso mensaje que dice: “Lo que se le atraviesa a una en las mañanas vale”, escribió.

Cristóbal no dudo en responder a la publicación con el mensaje: “Menos mal no me agarró de frente”.

La fotografía demuestra la complicidad y buenos momentos que viven los esposos, que llevan años de relación estable, junto a sus dos pequeños Cristóbal, nacido en el 2013, y Massimo, quien llegó al mundo el 13 de agosto del 2015.

Como Dios lo trajo al mundo

No es la primera ocasión que el artista se muestra en pelotas en redes sociales, hace algunos años también posteó en Instagram una imagen totalmente desnudo con un paisaje natural de fondo, que despertó múltiples comentarios.