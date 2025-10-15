Estos son los lanzadores pautados para el primer juego de la LVBP 2025/26

Suscríbete a nuestros canales

Llegó el día más esperado por la fanaticada beisbolera de Venezuela. Luego de meses de espera, este miércoles 15 de octubre finalmente iniciará la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, con un duelo entre los vigentes monarcas, Cardenales de Lara, y los Tigres de Aragua.

El equipo crepuscular saltará al terreno de juego con una misión bastante clara: empezar con el pie derecho la defensa de su título y enrumbarse desde bien temprano hacia el bicampeonato. Por otro lado, los Tigres de Aragua quieren demostrar desde el primer día que tienen material para competir por el campeonato.

Ambos equipos poseen desde ya peloteros de muy bien nivel, tanto en el lineup como en el cuerpo de lanzadores. Además, para este primer día de competencia, tanto César Izturis como Oswaldo Guillén ya han definido a sus abridores para el compromiso inaugural de esta nueva campaña.

Duelo de pitcheo para el Día Inaugural

Por parte del conjunto local, Cardenales de Lara, el manager César Izturis ha decidido darle la pelota al derecho Máximo Castillo, quien ha sido el as del equipo en los últimos años. El exgrandesligas viene de una muy buena temporada 2024/25, en la que dejó foja de seis triunfos y dos caídas, además de efectividad de 3.51 y WHIP de 1.15.

En la otra acera, el flamante dirigente de los Tigres de Aragua, Oswaldo Guillén, ha optado por darle la responsabilidad al Pitcher del Año de la Liga Mayor de Beisbol Profesional, el derecho Christian Mejías. Luego de dos campañas consecutivas como relevista, Mejías brilló con Centauros de La Guaira en la Liga Mayor, donde dejó efectividad de 2.91 en nueve salidas, lo que hizo que se ganara nuevamente la oportunidad de ser abridor, rol que no ocupaba desde la temporada 2022/23, cuando estaba en Tiburones.