Cardenales comienza la defensa de su trono ante unos Tigres enfurecidos

Cardenales de Lara y Tigres de Aragua saltan este miércoles al terreno de juego para disputar el juego inaugural de la temporada en la que los guaros van con todo a tratar de revalidar el título de campeón alcanzado la pasada campaña, mientras los felinos buscarán desde el mismo inicio las victorias para volver al máximo pedestal de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Con la transmisión de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deporte, desde el estadio Antonio Herrera Gutiérrez se cantará la voz de ¡Play Ball! a una temporada que se disputará en homenaje al “Rey” David Concepción y que tiene al final de la campaña el gran atractivo de la Serie del Caribe en la Gran Caracas.

Los crepusculares cuentan con un equipo de primer nivel. En sus filas ya se encuentran el rendidor toletero cubano Rangel Ravelo, toda una leyenda para este conjunto, al igual que Juan Yépez, Max Castillo y Yofrec Díaz, entre otros.

No se había confirmado hasta ayer el arribo del resto de peloteros importados entre ellos los norteamericanos Keone Kela, Christian Cosby, Adrián De Horta, Hunter McMahon y el dominicano Juan Zapata.

De todas formas, el equipo luce fuerte en todas sus líneas y calificado para dar la gran batalla desde esta noche.

Felinos al ataque

Sin embargo, los Tigres de Aragua están furiosos y listos para buscar el trofeo de campeón, algo que no logran desde la campaña de 2015-2916.

En las filas de los felinos ya se encuentran listos para el juego inaugural, Alberth Martínez, quien será uno de los jonroneros del equipo, Yorman Rodríguez y Robert Robertis, mientras que entre los lanzadores ha destacado en los juegos de pretemporada el zurdo Ricardo Sánchez, quien en su última salida ponchó a cinco integrantes del Magallanes.

Oswaldo Guillén, manager del equipo felino, no ha anunciado cuál será el lanzador abridor del juego inaugural.

Nelson Contreras S. | IG: @nelsoncon2020