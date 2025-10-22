¿Podrá regresar a su nivel? Revelan fecha de regreso a las canchas de Jayson Tatum

Suscríbete a nuestros canales

El estado de salud y el cronograma de regreso a la cancha de Jayson Tatum, la figura indiscutible de los Boston Celtics, se han convertido en el foco de intensa especulación y análisis en la liga.

Tatum da buenos indicios

Tras sufrir la rotura en el tendón de Aquiles durante la pasada temporada, una nueva cifra ha emergido, ofreciendo una perspectiva, aunque incierta, sobre cuándo la estrella podría volver a la acción.

Según la información más reciente que circula entre fuentes cercanas al equipo y analistas deportivos, Jayson Tatum tiene un 45% de probabilidades de regresar antes del 1 de abril de 2026.

Este porcentaje, que se interpreta como una estimación cautelosa y no como una certeza médica, es significativo por varias razones. En primer lugar, subraya la gravedad de la lesión que mantiene a Tatum al margen, sugiriendo que la recuperación es un proceso prolongado y con margen de incertidumbre.

Un 45% de posibilidades de regresar antes de la fecha límite para el final de la temporada regular indica que la probabilidad de que se pierda una parte sustancial, si no la totalidad, de la campaña es considerable.

La fecha del 1 de abril de 2026 es crucial. Un regreso antes de ese punto permitiría a Tatum tener unas semanas de rodaje y reintegración con el equipo de cara a los Playoffs. Por el contrario, un regreso posterior (lo que implica un 55% de probabilidad) pondría en riesgo cualquier participación significativa en la postemporada, asumiendo que los Celtics logren clasificar sin su principal motor ofensivo y defensivo.

Celtics, cautelosos con la salud de Tatum

La directiva de los Boston Celtics ha enfatizado previamente que la salud a largo plazo de Tatum es la máxima prioridad. Las decisiones médicas y de staff giran en torno a asegurar una recuperación completa que le permita volver a su nivel de élite sin riesgo de recaída. Este enfoque, aunque prudente, inevitablemente genera preocupación entre la afición y afecta la planificación estratégica del equipo.