¿Se retira? Esto dice Jayson Tatum sobre lidiar con su lesión de tendón de Aquiles

En una reveladora entrevista que ha resonado en toda la comunidad del baloncesto, la superestrella de los Boston Celtics, Jayson Tatum, ha compartido por primera vez los profundos miedos y las incertidumbres que enfrentó tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles durante la pasada temporada.

Tatum consideró el retiro

Tatum, conocido por su temple en la cancha y su progresión constante, admitió que la lesión fue tan devastadora que lo llevó a contemplar seriamente la idea del retiro.

La lesión, que ocurrió en un momento crucial de la temporada, no solo puso fin a su participación en la misma, sino que también desató una crisis personal y profesional para el jugador. “Mi carrera de baloncesto pasó ante mis ojos”, confesó Tatum. “Estoy en mi mejor momento, soy uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo, y sentí que todo me fue arrebatado”.

Este sentimiento de pérdida y desesperación lo invadió por completo, llevándolo a buscar consuelo y consejo en su círculo más cercano. En un emotivo relato, Tatum recordó una conversación con su madre, en la que su vulnerabilidad quedó al descubierto. "Recuerdo que le dije a mi mamá, 'Quizás ya terminé. No sé si seré capaz de superar esto o si estoy a la altura de este desafío'".

La rotura del tendón de Aquiles es una de las lesiones más temidas en el deporte profesional, con un historial de truncar carreras y de requerir un proceso de rehabilitación largo y extenuante.

La magnitud del desafío físico y mental fue lo que hizo a Tatum cuestionarse si tenía la fuerza para enfrentarlo. Sus palabras reflejan una honestidad brutal sobre la fragilidad de la carrera de un atleta de élite y el peso psicológico que conlleva.

Momentos de frustración para Tatum

Además del golpe anímico y el miedo a no volver a jugar a su máximo nivel, Tatum también expresó su preocupación por el impacto financiero y la estabilidad de su futuro. “También me preocupaba perder mis contratos de patrocinio”, admitió.

Esta confesión subraya la presión adicional que enfrentan los atletas de alto rendimiento, cuyas carreras no solo dependen de su salud en la cancha, sino también de su viabilidad comercial fuera de ella. La posibilidad de perder la confianza de las marcas que lo respaldan añadió otra capa de estrés a una situación ya de por sí abrumadora.