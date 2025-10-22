Estos son los únicos jugadores por el cual Golden State traspasaría a Jonathan Kuminga

Suscríbete a nuestros canales

La estrella en ascenso de los Golden State Warriors, Jonathan Kuminga, se ha consolidado firmemente como una pieza central e intocable en los planes a largo plazo de la franquicia.

Según un reciente informe del respetado periodista deportivo Sam Amick, el joven alero está tan valorado en las oficinas de San Francisco que la lista de jugadores por los que los Warriors estarían dispuestos a desprenderse de él es extremadamente corta y selectiva, lo que subraya su estatus casi innegociable.

"Está el nombre obvio, el tipo grande de Milwaukee (Giannis)..."

El informe, que ha agitado el panorama de rumores de la NBA, revela que la postura de Golden State es clara: Kuminga solo sería utilizado como la pieza central de un traspaso que traiga de vuelta un talento generacional o un jugador que altere fundamentalmente el equilibrio de poder de la liga.

Amick identifica una figura que encaja perfectamente en este perfil exclusivo, confirmando lo que muchos analistas han especulado durante meses:

La mención de Giannis Antetokounmpo, la superestrella de los Milwaukee Bucks y dos veces MVP de la NBA, reafirma que los Warriors solo considerarían romper su núcleo joven por una oportunidad de campeonato garantizada.

Antetokounmpo representa el nivel de talento élite que la gerencia de Golden State considera digno de sacrificar el potencial a largo plazo de Kuminga. Una adquisición de tal magnitud consolidaría a los Warriors como contendientes instantáneos al título.

Sin embargo, el informe no se detiene en la fantasía de las superestrellas, sino que también señala un objetivo más realista y recurrente en los círculos de traspasos, uno que encajaría estratégicamente en el sistema de los Warriors:

Trey Murphy, otro nombre que suena fuerte

El interés en Trey Murphy III, el versátil alero de los New Orleans Pelicans, sugiere un enfoque en la mejora de la profundidad y la eficiencia en las alas, un área clave para el sistema ofensivo de Golden State.

Murphy, conocido por su élite tiro de tres puntos y su defensa atlética, es un jugador que, aunque no tiene el estatus de superestrella de Antetokounmpo, ofrece una combinación de habilidades que es muy valorada en la NBA moderna y que se alinea perfectamente con la filosofía de los Warriors.

La inclusión de Murphy III en esta corta lista indica que Golden State está buscando activamente jugadores que puedan contribuir inmediatamente al éxito y que, al igual que Kuminga, tengan potencial de crecimiento.

Si bien un traspaso por Murphy podría requerir más activos además de Kuminga, o un paquete estructurado de manera diferente, el hecho de que su nombre esté vinculado a Kuminga resalta su alto valor percibido en el mercado.