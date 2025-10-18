¿Qué dirá el Chef? Hermano de Stephen Curry es cortado por los Warriors

Suscríbete a nuestros canales

Los Golden State Warriors anunciaron hoy una inesperada decisión de plantilla al hacer oficial el corte del escolta veterano Seth Curry. La medida se produce apenas unas semanas después de que la franquicia de la Bahía asegurara sus servicios, lo que ha generado sorpresa e interrogantes entre los aficionados y analistas de la NBA.

La noticia fue confirmada por el equipo a través de un breve comunicado de prensa emitido esta mañana. La franquicia no ofreció detalles específicos sobre la motivación detrás de la decisión, limitándose a agradecer a Curry por su breve paso por la organización y desearle éxito en sus futuros proyectos.

Contexto de la Adquisición y la Sorpresa del Recorte

Seth Curry, un veterano de 11 años en la liga, había firmado un contrato con los Warriors a finales de septiembre, justo antes del inicio de los campos de entrenamiento de pretemporada. Su llegada fue vista por muchos como un movimiento estratégico inteligente para añadir profundidad y, lo que es más importante, una potencia de tiro de tres puntos ya probada a un equipo que busca regresar a la élite de la Conferencia Oeste.

El valor de Curry en el esquema de Golden State parecía evidente. Conocido por su excepcional eficiencia y su capacidad para estirar la cancha, era el candidato ideal para liderar la segunda unidad y ofrecer un respiro a la estrella Stephen Curry (su hermano mayor). Además, su pedigrí y conocimiento del sistema de juego dinámico de los Warriors, al haber crecido en el entorno de la organización, lo convertían en una pieza que encajaba naturalmente en la cultura del equipo.

Durante las semanas previas a este anuncio, la narrativa predominante en torno a Curry era positiva. Se esperaba que compitiera por minutos en la rotación de escoltas y aleros pequeños. Sin embargo, Curry no llegó a disputar ningún partido de pretemporada, un hecho que, en retrospectiva, podría haber sido una señal de que la situación del roster de los Warriors estaba en constante evolución.

Implicaciones Financieras y Especulaciones de Re-firma

La decisión de cortar a Curry es compleja y probablemente está ligada a la ajustada situación financiera de los Warriors, específicamente en relación con el impuesto de lujo de la NBA. Al liberar a Curry antes del comienzo de la temporada regular, el equipo consigue un valioso espacio de roster y, potencialmente, una maniobra que busca optimizar su carga salarial total.