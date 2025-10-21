NBA: Houston Rockets batirá el récord de altura de la liga y gracias a Kevin Durant

Suscríbete a nuestros canales

La NBA está a punto de iniciar su zafra 2025-2026 y ya hay un equipo que impondrá un nuevo récord. Este martes los duelos entre Houston Rockets vs Oklahoma City Thunder y Los Ángeles Lakers vs Golden State Warriors abrirán la temporada de la NBA y en el primer encuentro se dará un hecho histórico.

Rockets a batir un récord de estatura

El equipo de Houston Rockets hará su debut en esta campaña en un duelo de altísimo voltaje, nada mpas y nada menos que contra el vigente campeón de la NBA, Oklahoma City Thunder. Pero este no solo será el duelo en donde Durant se enfrentará a su primer equipo en la liga, sino que tiene otro elemento a destacar.

Este lunes el coach Ime Udoka confrimó el quinteto abridor de Houston Rockets para su primer partido de temporada regular en la NBA:

Amen Thompson – 2,01 m Jabari Smith Jr. – 2,08 m Kevin Durant – 2,11 m Alperen Sengun – 2,11 m Steven Adams – 2,11 m

“Probablemente seamos uno de los equipos más grandes en la historia de la NBA”, dijo el entrenador de Rockets. Parte de la razón por la que Houston terminan con esa formación es la baja de Fred VanVleet por el resto de la temporada.

El récord de estatura en la NBA

Cuando se termine de concretar este quinteto, Rockets estarían igualando una marca que no se presenciaba desde 1999. La de un quinteto abridor de 6'10 de altura promedio. El equipo que había establecido aquella marca fue Dallas Mavericks cuyo quinteto abridor era: