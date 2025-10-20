¿No era el mejor pagado? Estas estrellas superan en salario a Kevin Durant de cara al curso 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

El panorama salarial de la National Basketball Association (NBA) se prepara para una reconfiguración histórica en la temporada 2026-2027. A pesar de su estatus legendario y de haber firmado recientemente una extensión de contrato con los Houston Rockets, el aclamado alero Kevin Durant se verá superado en la lista de jugadores mejor pagados por un grupo significativo de estrellas de la liga, lo que subraya la naturaleza ascendente de los contratos de la NBA y el impacto de las recientes extensiones de máximo salario bajo el nuevo Convenio Colectivo (CBA).

Durant no será el mejor pagado de la venidera campaña

La próxima temporada verá cómo al menos trece jugadores se posicionarán por encima del salario proyectado de Kevin Durant. Este dato es notable, dado que Durant ha sido, durante años, una figura central en la escala salarial de la liga, manteniendo uno de los salarios más altos de la historia del deporte.

Este selecto grupo de jugadores que superarán a Durant representa una mezcla de jóvenes talentos que han asegurado mega-extensiones y veteranos que han capitalizado las cláusulas de aumento salarial máximo permitidas en sus contratos.

La lista incluye a bases y aleros que han sido la primera o segunda opción ofensiva de sus respectivas franquicias y que han justificado salarios que se acercan o superan la barrera de los 50 millones de dólares anuales.

Entre los nombres que encabezan esta oleada de ingresos se encuentran múltiples All-Stars y jugadores que han sido recientemente elegidos para los mejores quintetos de la liga (All-NBA), lo que les permitió firmar contratos "Supermax" (Designated Veteran Player Extension) que garantizan las cifras más altas.

Durant, por debajo de varias estrellas

En particular, destacan jugadores como Jaylen Brown, Karl-Anthony Towns, Jimmy Butler, Paul George, Kawhi Leoanard, etc. Siendo jugadores talentosos pero que a pesar que Durant consiguió el puesto 1 en ganancias en la historia de la liga superando a LeBron, ganará menos que varias estrellas.