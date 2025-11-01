Luka Doncic sigue su racha anotadora y se une a esta leyenda de los Lakers en impresionante récord

Suscríbete a nuestros canales

Los Ángeles Lakers y la National Basketball Association (NBA) son testigos de un acontecimiento estadístico que no se veía en más de sesenta años. El base estelar, Luka Dončić, ha grabado su nombre en una de las páginas más exclusivas y legendarias del deporte, al convertirse en el segundo jugador en la historia de la liga en comenzar una temporada con una racha de tres partidos consecutivos anotando 40 puntos o más.

Este hito solo había sido alcanzado previamente por la leyenda inigualable Wilt Chamberlain, quien lo logró en dos ocasiones durante las décadas de 1960. La hazaña de Dončić no es solo un testimonio de su talento generacional, sino también una demostración de dominio ofensivo en la era moderna de la NBA, un periodo caracterizado por defensas especializadas y un ritmo de juego distinto al de antaño.

Un Inicio de Temporada Stratosférico con la 'Purple and Gold'

La llegada de Luka Dončić a los Lakers ha marcado el inicio de una nueva era de excelencia en Hollywood, y el esloveno ha respondido a las altas expectativas con un rendimiento que raya en lo inverosímil.

La racha histórica comenzó con 43 puntos en el partido inaugural contra los Golden State Warriors, seguido por una actuación dominante de 49 puntos frente a los Minnesota Timberwolves. La proeza se consolidó anoche, con Dončić firmando 44 cestos ante los Memphis Grizzlies, asegurando su tercera exhibición consecutiva por encima de la marca de 40.

La combinación de su letal step-back, su visión de juego de élite y su habilidad para penetrar y finalizar ha hecho que Luka sea prácticamente indetenible para las defensas rivales. No se trata solo de la cantidad de puntos; el impacto de Dončić trasciende la anotación, manteniendo promedios cercanos al triple-doble y elevando el rendimiento de sus compañeros en cada posesión.

En un equipo de Los Angeles que busca consolidar su identidad en esta nueva etapa, el liderazgo y la producción inmediata de Dončić han sido el ancla perfecta.

Compartiendo Olimpo con un Gigante

Al igualar este récord, Dončić se coloca al lado de una de las figuras más míticas de la NBA. Wilt Chamberlain es sinónimo de récords de anotación que definieron el baloncesto y sus temporadas consecutivas de 40+ puntos al inicio de la campaña (1961-62 y 1962-63) siempre han sido vistas como cimas inalcanzables.

El hecho de que Dončić, un base armador de 2.01 metros en la NBA del siglo XXI, se una a este club, valida la magnitud de su habilidad para controlar y manipular el juego a su antojo.

El foco de atención ahora se centra en el próximo partido de los Lakers, donde Luka Dončić tendrá la oportunidad no solo de mantener su ritmo imparable, sino de intentar superar el récord y convertirse en el único jugador con cuatro partidos consecutivos de 40 o más puntos para abrir una temporada.

La expectación por cada encuentro de los Lakers ha alcanzado un punto álgido, ya que la historia se escribe con cada actuación de su joven superestrella. Los aficionados de la NBA saben que están presenciando la consolidación de un fenómeno.