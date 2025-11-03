NBA: Mira los juegos para la jornada de este lunes 3 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la NBA arrancó el pasado martes 21 de octubre, y en apenas un par de semanas ya ha dejado grandes sensaciones. El mejor baloncesto del planeta regresa con toda su intensidad, plantillas renovadas, jóvenes talentos que empiezan a brillar y estrellas consagradas dispuestas a seguir marcando historia en la liga.

El domingo pasado estuvo repleto de emociones, con numerosos equipos saltando a la cancha y ofreciendo un espectáculo que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos. Se vivieron partidos muy disputados, actuaciones sobresalientes y la impresión general de que esta temporada promete ser una de las más equilibradas y apasionantes de los últimos tiempos.

Juego para hoy en la NBA

Milwaukee Bucks vs Indiana Pacers — 8:00 p.m. Minnesota Timberwolves vs Brooklyn Nets — 8:00 p.m. Washington Wizards vs New York Knicks — 8:30 p.m. Utah Jazz vs Boston Celtics — 8:30 p.m. Detroit Pistons vs Memphis Grizzlies — 9:00 p.m. Dale Mavericks vs Houston Rockets — 9:00 p.m. Sacramento Kings vs Denver Nuggets — 10:00 p.m. Los Angeles Lakers vs Portland Trail Blazers — 11:00 p.m. Miami Heat vs Los Angeles Clippers — 11:30 p.m

Este lunes 3 de noviembre la acción no se detiene, con una jornada repleta de partidos. Un total de 18 equipos saldrán a la cancha, garantizando una noche llena de baloncesto en distintas ciudades. Los fanáticos podrán disfrutar de enfrentamientos atractivos que podrían empezar a definir el rumbo de estas primeras semanas de la temporada de NBA.