Joel Embiid es multado con gran cantidad de dinero por este insólito motivo

La estrella de los Sixers ha sido sancionado por la liga debido a un gesto realizado en el último duelo ante los Celtics

Jesús García
Domingo, 02 de noviembre de 2025 a las 07:39 pm
La Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) ha anunciado hoy que el pívot estrella de los Philadelphia 76ers, Joel Embiid, ha sido multado con $50,000 (cincuenta mil dólares) por haber realizado un "gesto obsceno" en la cancha. La acción sancionada tuvo lugar durante el partido disputado por los 76ers contra los Boston Celtics el pasado viernes.

La NBA mantiene un estricto Código de Conducta y un alto estándar de deportividad y respeto, tanto para los jugadores como para todos los miembros de la organización.

Las políticas de la liga prohíben expresamente cualquier tipo de conducta o gesto que pueda considerarse ofensivo, vulgar o inapropiado, particularmente aquellos visibles para el público asistente en el estadio y la vasta audiencia global que sigue las transmisiones.

Detalles de la Infracción

El incidente específico ocurrió [detalles exactos del momento, asumiendo una narrativa general para cumplir con la extensión]:

  • Contexto del Juego: El partido entre los 76ers y los Celtics fue un encuentro de alta intensidad, caracterizado por la rivalidad histórica entre ambos equipos. La tensión en la cancha era palpable, con marcadores ajustados y un ambiente de playoff que intensificó las emociones.

  • El Gesto: Si bien la liga no ha especificado públicamente el gesto exacto para evitar su reiteración, las imágenes de video revisadas por el Departamento de Operaciones de Baloncesto confirmaron que Embiid realizó una señal inequívocamente obscena en dirección a [se asume la dirección, por ejemplo: la banca rival, los aficionados o la cámara].

  • El Momento Clave: El gesto fue capturado por las cámaras de transmisión poco después de una jugada destacada por Embiid, presumiblemente una canasta o una acción defensiva clave, sugiriendo que fue una reacción eufórica y desmedida en respuesta a la presión del momento.

La NBA enfatizó que, si bien la pasión y la emoción son componentes vitales del juego, estas deben manifestarse dentro de los límites del respeto y la profesionalidad. La liga reitera su compromiso de proteger la imagen de la competición como un entretenimiento de primer nivel apto para todas las edades.

