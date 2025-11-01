¿Una carrera más grande? Estrella de Warriors admite poder haber emulado a Shohei Ohtani si seguía su carrera en el beisbol

Suscríbete a nuestros canales

Brandin Podziemski, el prometedor guardia de los Golden State Warriors, ha cautivado a los aficionados de la NBA con su energía, su IQ baloncestístico y su instinto para el rebote.

Sin embargo, en una reciente declaración que ha generado revuelo en el mundo deportivo, Podziemski reveló una ambición oculta en su pasado: la creencia de que podría haber sido un jugador de dos vías de la MLB, al estilo del fenómeno global Shohei Ohtani, si se hubiera dedicado al béisbol.

Esta audaz afirmación no solo subraya la confianza y la mentalidad de campeón de Podziemski, sino que también ofrece un vistazo a un talento atlético multifacético que, aunque dedicado al parqué, tuvo el potencial de brillar en los diamantes.

Un Talento Dual al Nivel de Élite

La comparación con Shohei Ohtani, la superestrella que ha revolucionado el béisbol profesional como lanzador y bateador de élite, es un testimonio de la fe que Podziemski tiene en sus habilidades atléticas naturales. El fenómeno Ohtani representa la cúspide de la versatilidad atlética, y la seguridad de Podziemski al ubicarse en ese potencial grupo de élite habla volúmenes sobre su ambición:

"Cuando miras la élite, hay jugadores que nacen para dominar en múltiples áreas. Siempre creí que si hubiera dedicado el mismo tiempo y enfoque que le di al baloncesto a un deporte como el béisbol, habría tenido la capacidad de lanzar a un nivel de élite y batear a un nivel de élite. Habría sido un jugador de dos vías, un Ohtani," comentó Podziemski a los medios.

Aunque el baloncesto se benefició de su elección, la declaración insinúa una base atlética excepcional que va más allá de las canchas. Sus habilidades en el baloncesto—gran visión de juego, reboteando como un ala a pesar de ser un guardia, y su capacidad para forzar robos—son reflejos de un atleta con una coordinación y una lectura de juego superiores.

El Impacto de la Mentalidad de "Dos Vías" en la NBA

Si bien la carrera de Podziemski está firmemente establecida en la NBA, esta mentalidad de "jugador de dos vías" se manifiesta en su estilo de juego con los Warriors. El término, aunque acuñado en el béisbol, describe perfectamente su rol de combo-guard en la cancha:

Ataque (Bateador): Es un playmaker secundario y un anotador eficiente desde el perímetro y en bandejas creativas. Defensa (Lanzador): Es un defensor tenaz, un reboteador incansable para su posición y un jugador que siempre está en la mejor posición para tomar una carga o forzar una pérdida de balón.

Esta capacidad de ser productivo en múltiples categorías es lo que le ha valido un puesto fundamental en la rotación del equipo y la confianza del cuerpo técnico, demostrando que su mentalidad de versatilidad de élite se aplica a cualquier deporte que elija. Su impacto en los rebotes, por ejemplo, es una estadística que pocos guardias pueden igualar.