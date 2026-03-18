Muere reconocido cirujano plástico de estrellas e influencers

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Por la tarde de este 18 de marzo, se confirmó la muerte del cirujano plástico Aneudi Rendón Moreno, mejor conocido como Dr. Culichi entre las estrellas e influencer.

“Con profundo pesar lamentamos informar el sensible fallecimiento de Dr. Aneudi Rendón Moreno. Hoy despedimos no solo a un gran profesional, sino a un ser humano excepcional, cuya pasión por su vocación, entrega incansable y calidez marcaron la vida de innumerables pacientes y personas que tuvieron el privilegio de conocerlo”, anunciaron en sus redes sociales.

Hasta el momento se desconoce la causa del repentino fallecimiento del doctor de las celebridades.

¿Quién era el Dr. Culichi?

El Dr. Culichi se ganó el reconocimiento de sus pacientes a pulso gracias a su excelente labor como cirujano plástico, estético y reconstructivo a lo largo de los años.

Su trabajo no solo se hizo viral en redes sociales por mostrar los procedimientos, sino que, varias figuras importantes llegaron a él para corregir detalles en su cuerpo, entre ellos destacan la creadora de contenido Daysi Anahí, esposa de Eduin Caz y Kenia Ontiveros.

Palabras de despedidas

El cantautor Larry Hernández manifestó: “No, amigo, no. Abrazo fraternal y eterno descanso a un gran ser humano y amigo. Gracias por tantos momentos maravillosos y que los que te conocimos nos hiciste sentir parte de ti”.

Asimismo, el vocalista de grupo La Ventaja, Irving Sánchez, le dedicó unas palabras en una historia de Instagram: “Gracias por todo, compadre. Serás irremplazable, tantas vivencias y tantas que nos faltaron por compartir”.