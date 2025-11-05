NBA: Estos equipos podrían buscar un traspaso por Ja Morant

Suscríbete a nuestros canales

Varios equipos de la NBA estarían siguiendo de cerca la situación de Ja Morant, base de los Memphis Grizzlies, ante la posibilidad de que el jugador sea puesto en el mercado de traspasos. La atención sobre el base armador crece tras recientes tensiones con la organización del equipo, a solo semanas de iniciada la temporada.

¿Se irá Ja Morant de Memphis?

Según reporta Sam Amick de The Athletic, los Sacramento Kings y los Minnesota Timberwolves están monitoreando de cerca el escenario de Morant. Mientras tanto, equipos como los Houston Rockets, a pesar de necesitar un base tras la lesión de Fred VanVleet, no parecen interesados en hacer un movimiento por él.

El pasado sábado, los Grizzlies anunciaron la suspensión de Ja Morant para el partido del domingo contra los Toronto Raptors, citando “conducta perjudicial para el equipo”. Según ESPN, el entrenador Tuomas Iisalo cuestionó el liderazgo y esfuerzo del jugador tras la derrota ante Los Angeles Lakers, y el equipo consideró que el jugador respondió de manera inapropiada y con un tono despectivo.

El base regresó de su suspensión el lunes, participando en la derrota de Memphis 114-106 frente a los Detroit Pistons. Su situación sigue generando especulación, mientras los equipos de la liga observan de cerca cualquier posible movimiento de uno de los talentos más electrizantes de la NBA.