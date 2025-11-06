NBA

NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 6 de noviembre

Dos equipos necesitados de victorias se enfrentan en la venidera cartelera de la NBA

Por

Humberto Mendoza
Jueves, 06 de noviembre de 2025 a las 09:43 am
NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 6 de noviembre
Después de una de las jornadas más reñidas en este inicio de temporada en la NBA, donde Portland Trail Blazers terminó con el invicto de Oklahoma City Thunder, un compromiso será el único protagonista del tabloncillo en la cartelera de este jueves por la noche.

Luego de desprenderse de figuras como Kevin Durant y Bradley Beal, Phoenix Suns no están atravesando por su mejor arranque de campaña y buscarán recuperar el tiempo perdido en los primeros desafíos con su enfrentamiento ante Los Angeles Clippers desde el PHX Arena.

Del otro lado, la franquicia de Hollywood también se encuentra en un inicio de altibajos en la temporada 2025-26 e intentará nivelar su récord (3-4) contra la organización de los soles. La tropa de Kawhi Leonard y compañía saldrá con el objetivo de ponerle fin a una racha de dos reveses seguidas contra Miami Heat y Oklahoma City Thunder, donde permitieron más de 120 puntos en cada uno de los partidos.

Juegos para hoy en la NBA: 6 DE NOVIEMBRE:

  • Phoenix Suns vs Los Angeles Clippers - PHX Arena

