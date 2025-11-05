NBA: Estos son los partidos para la jornada de este 5 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Las acciones llegan a mitad de semana en la presente temporada de la NBA con varios encuentros atractivos para este miércoles 5 de noviembre. Karl-Antony Towns buscará mantener su buen ritmo en la actual edición cuando se enfrente a su antiguo equipo, Minnesota Timberwolves.

Aunque perdieron dos de los últimos tres compromisos, Philadelphia Sixers intentará consolidarse en los primeros lugares de la Conferencia Este ante Cleveland Cavaliers, que han tenido un arranque totalmente diferente a lo que fue la temporada pasada.

Del otro lado, Los Angeles Lakers y San Antonio Spurs apunta a ser el duelo más interesante en la Conferencia Oeste, tomando en cuenta que los tejanos se encuentran en el segundo lugar con solo una caída en sus primeros seis desafíos, mientras que, los angelinos también han mostrado su mejor versión en el inicio de la vigente campaña con marca de seis triunfos y dos reveses.

Juegos para hoy en la NBA: 5 DE NOVIEMBRE