NBA: Estos son los partidos para la jornada de este 5 de noviembre

Las acciones llegan a mitad de semana en la presente temporada de la NBA con varios encuentros atractivos para este miércoles 5 de noviembre. Karl-Antony Towns buscará mantener su buen ritmo en la actual edición cuando se enfrente a su antiguo equipo, Minnesota Timberwolves.
Aunque perdieron dos de los últimos tres compromisos, Philadelphia Sixers intentará consolidarse en los primeros lugares de la Conferencia Este ante Cleveland Cavaliers, que han tenido un arranque totalmente diferente a lo que fue la temporada pasada.
Del otro lado, Los Angeles Lakers y San Antonio Spurs apunta a ser el duelo más interesante en la Conferencia Oeste, tomando en cuenta que los tejanos se encuentran en el segundo lugar con solo una caída en sus primeros seis desafíos, mientras que, los angelinos también han mostrado su mejor versión en el inicio de la vigente campaña con marca de seis triunfos y dos reveses.
Juegos para hoy en la NBA: 5 DE NOVIEMBRE
- Detroit Pistons vs Utah Jazz
- Cleveland Cavaliers vs Philadelphia Sixers
- Indiana Pacers vs Brooklyn Nets
- Boston Celtics vs Washington Wizards
- New York Knicks vs Minnesota Timberwolves
- Memphis Grizzlies vs Houston Rockets
- Dallas Mavericks vs New Orleans Pelicans
- Denver Nuggets vs Miami Heat
- Los Angeles Lakers vs San Antonio Spurs
- Portland Trail Blazers vs Oklahoma City Thunder
- Sacramento Kings vs Golden State Warriors