Shai Gilgeous-Alexander causa terror en la liga con sus números y se encamina a repetir el MVP

El actual Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander (SGA), ha comenzado la temporada 2025-2026 con un ritmo demoledor, presentando números que no solo confirman su estatus como superestrella, sino que también lo posicionan firmemente como un serio aspirante a repetir el codiciado galardón. La eficiencia y el dominio integral de SGA han sido la fuerza motriz detrás del sólido arranque de su equipo, el Oklahoma City Thunder.

Dominio Integral y Eficiencia Histórica

El escolta canadiense, considerado uno de los talentos más puros de la liga, ha mantenido una producción asombrosa, destacando por su capacidad para anotar con un volumen masivo, mientras simultáneamente mantiene porcentajes de acierto dignos de los jugadores más élite de la liga.

Las cifras de Gilgeous-Alexander en el inicio de la temporada son un testimonio de su impacto total en la cancha. Actualmente, promedia 33.1 Puntos por Partido (PPG), una marca que lo coloca consistentemente entre los líderes de anotación de la liga. Esta producción ofensiva no viene a expensas de la creación de juego, ya que también registra 6.6 Asistencias por Partido (APG), demostrando su rol como el principal generador de ofensiva del Thunder.

El dominio de Shai Gilgeous-Alexander se extiende a otros aspectos del juego. Aporta 5.0 Rebotes por Partido (RPG), una cifra notable para un jugador de su posición. Sin embargo, lo que realmente hace que sus estadísticas sean "fuera de serie" es la eficiencia con la que produce este volumen de anotación.

Registrar un asombroso 53.5% en Tiros de Campo (FG) es una hazaña rara para cualquier jugador que cargue con una responsabilidad ofensiva tan alta. Este porcentaje no solo habla de su precisión en la media distancia, su movimiento característico, sino también de su habilidad para penetrar y finalizar constantemente cerca del aro sin malgastar posesiones. Esta eficiencia se sostiene a lo largo de 35.1 Minutos por Partido (MPG), reflejando su importancia y carga de trabajo sostenida en la cancha.

Impacto en Ambos Lados de la Cancha

La candidatura de SGA al MVP se refuerza aún más con su compromiso defensivo, un rasgo a menudo decisivo para los votantes del premio. Gilgeous-Alexander promedia 1.0 Robo por Partido (SPG), mostrando su agudeza para molestar las líneas de pase, y un impresionante 1.4 Tapones/Bloqueos por Partido (BPG). Este último registro es especialmente destacable, ya que muy pocos guards en la historia de la liga han podido promediar más de un bloqueo por encuentro, subrayando su longitud y timing defensivo.

Buscando el Doblete Consecutivo

Tras haber conquistado su primer premio MVP en la temporada anterior, Shai Gilgeous-Alexander no ha mostrado signos de complacencia. El inicio de la campaña 2025-2026 lo ha permitido estar nuevamente en los papeles para la discusión del premio, algo que lo colocaría en un grupo selecto de jugadores que han ganado el MVP de manera consecutiva.

El desempeño individual de SGA es el ancla de un Thunder de Oklahoma City que busca consolidarse como una potencia de la Conferencia Oeste. Si logra mantener estos niveles de producción, eficiencia, y dominio defensivo a lo largo de la temporada, será sumamente difícil para cualquier otro jugador arrebatarle el prestigioso galardón.