NBA: Erik Spoelstra sufre un incendio en su residencia de lujo en Miami

Suscríbete a nuestros canales

Un incendio se registró la madrugada de este jueves en la mansión del entrenador del Miami Heat, Erik Spoelstra, ubicada en una exclusiva zona de Coral Gables. Las autoridades confirmaron que se trató de un incendio estructural de dos alarmas y que, afortunadamente, no hubo personas heridas.

El fuego se desató alrededor de las 4:30 de la mañana y los bomberos trabajaron durante más de cuatro horas para controlar las llamas. La residencia, de más de 500 metros cuadrados, cuenta con cinco habitaciones, piscina y canchas de tenis. Parte de la estructura colapsó, pero el personal de emergencia logró evitar que el incendio se extendiera a propiedades vecinas.

Una noche de susto para el coach del Heat

De acuerdo con medios locales, Spoelstra fue visto fuera de la vivienda mientras observaba cómo los bomberos combatían el fuego. En un video difundido por CBS News Miami se le ve con gesto de preocupación, caminando alrededor de la propiedad mientras el humo cubría el área.

El siniestro ocurrió en una zona donde las viviendas alcanzan valores de varios millones de dólares. La casa, ubicada detrás de un muro de piedra en la intersección de Davis Road y Ponce de Leon Boulevard, sufrió daños significativos, aunque las causas del incendio aún no han sido determinadas.

El Departamento de Bomberos de Miami-Dade continúa investigando el origen del fuego. Mientras tanto, el entrenador de Miami Heat se encuentra a salvo y recibiendo el apoyo de sus allegados, tras una madrugada que, sin duda, quedará marcada por el susto y las pérdidas materiales.