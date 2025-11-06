NBA: Luka Doncic a ritmo de MVP establece nuevo récord con Los Angeles Lakers

Suscríbete a nuestros canales

En las mejores condiciones físicas de su carrera, Luka Doncic atraviesa por el arranque más espectacular para un jugador en la historia de la NBA. El esloveno volvió a contribuir de forma determinante en el éxito de Los Angeles Lakers, quienes despacharon (118-116) a San Antonio Spurs en la jornada de este miércoles por la noche.

Con la ausencia de LeBron James, el escolta ha tomado el liderato absoluto de los angelinos como superestrella y lo ha demostrado en su máxima expresión en los tabloncillos, luego de tener una presentación de 35 puntos, 13 asistencias y nueve rebotes para consolidar al quinteto de Hollywood en los primeros puestos de la Conferencia Oeste.

Doncic se mantiene a ritmo de MVP después de sus cinco partidos en la vigente temporada de la NBA, donde se ha convertido en una de los jugadores más dominantes en los tabloncillos. El 'Niño Maravilla' ha convertido por lo menos 29 puntos en cada una de sus actuaciones con la organización de Los Angeles.

Luka Doncic se apunta nuevo récord en la NBA

El impacto del esloveno ha sido de tal manera, que ha tenido un comienzo de temporada histórico al haber anotado o asistido en 311 puntos durante sus primeros cinco partidos. Esta cifra impresionante establece un nuevo récord en la NBA, siendo la mayor cantidad de puntos generados por un jugador en los primeros cinco encuentros de una campaña, de acuerdo con OptaSTATS.

El dominio de Doncic en este arranque no solo refleja su madurez y evolución como jugador, sino también la química que ha desarrollado con sus compañeros en los Lakers. Su habilidad para controlar el ritmo del partido, anotar desde cualquier zona y crear oportunidades para los demás lo consolida como uno de los talentos más completos y determinantes de la liga.

Luka se perfila como un firme candidato al MVP y como el motor principal del equipo angelino con promedios de 40.0 puntos por partido, 11.0 rebotes, 9.2 asistencias, 50.0% en tiros de campo y 30.5% en triples en cinco desafíos.