Los Grizzlies refuerzan su pintura: Christian Koloko firma por 10 días ante la plaga de lesiones

En un movimiento de emergencia para apuntalar una rotación interior mermada, los Memphis Grizzlies han llegado a un acuerdo para firmar al pívot Christian Koloko mediante un contrato de 10 días.

La incorporación se realiza a través de la excepción por dificultad (hardship exception), una herramienta que la NBA permite a los equipos cuando cuentan con al menos cuatro jugadores lesionados o enfermos que han perdido tres partidos consecutivos y se espera que sigan de baja.

El retorno de un prospecto defensivo

Koloko, de 25 años y 2.16 metros de estatura, regresa a la acción tras un inicio de temporada 2025-26 marcado por la incertidumbre. El pívot camerunés, seleccionado originalmente por los Toronto Raptors en la segunda ronda del Draft de 2022, pasó la mayor parte de la campaña anterior con los Los Ángeles Lakers bajo un contrato de dos vías (two-way contract).

A pesar de haber mostrado destellos de su capacidad protectora del aro (promediando casi un tapón por partido en su año de novato), la carrera de Koloko se vio amenazada recientemente por problemas de salud relacionados con coágulos sanguíneos, de los cuales fue autorizado médicamente para volver a jugar a finales de 2024.

Emergencia en Memphis

La llegada de Koloko responde a la crítica situación médica que atraviesa el roster. Los Grizzlies han lidiado con bajas prolongadas en su "frontcourt", incluyendo a:

Zach Edey: El novato sensación, fuera por una reacción de estrés en el tobillo.

Brandon Clarke: Aún en recuperación tras una cirugía de rodilla.

GG Jackson: Actualmente asignado a la G League pero limitado en su disponibilidad física.

Con Jock Landale como único pívot natural sano en la rotación principal, Koloko llega para ofrecer profundidad defensiva y rebote instantáneo.

¿Qué sigue para Koloko?

Este contrato de 10 días representa una audición crucial para el exjugador de la Universidad de Arizona. Si logra convencer a la gerencia de Memphis con su movilidad y protección de aro, podría aspirar a un segundo contrato de 10 días o incluso a ocupar una de las plazas permanentes del equipo si las lesiones persisten.