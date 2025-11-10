Este sería el exagerado precio que solicitaría Memphis Grizzlies por traspasar a Ja Morant

Suscríbete a nuestros canales

La especulación sobre una posible salida de la superestrella de los Memphis Grizzlies, Ja Morant, se intensifica, y fuentes cercanas a la liga han revelado las exigencias monumentales que la franquicia de Tennessee pondría sobre la mesa en caso de considerar seriamente un traspaso.

Grizzlies pedirán un precio alto por Morant

Según un informe de medios internacionales, los Grizzlies han establecido un precio de adquisición extraordinariamente alto para su base titular, buscando maximizar el retorno por su activo más valioso.

El informe detalla que la gerencia de Memphis, a pesar de las controversias recientes que han rodeado a Morant, mantiene una valoración de superestrella para el jugador. Las exigencias giran en torno a dos posibles escenarios de canje que reflejan la necesidad del equipo de seguir siendo relevante y competitivo a corto y largo plazo:

Un Jugador Estrella con Poder de Taquilla: La primera opción preferida por los Grizzlies es recibir a cambio un jugador de calibre All-Star o superestrella que posea la capacidad de "vender entradas" y mantener el atractivo del equipo, asegurando que la franquicia permanezca como un destino emocionante para los aficionados y los medios, a pesar de la marcha de Morant. Este perfil de jugador garantizaría que el equipo no experimente un rebuild total, sino una recalibración inmediata. Un Tesoro de Activos Futuros: La alternativa es una compensación masiva que consolidaría el futuro a largo plazo de la franquicia. Esta opción implicaría la entrega de "una gran cantidad de selecciones del draft Y jugadores jóvenes prometedores". Este paquete aseguraría a Memphis una base sólida de talento emergente y una amplia flexibilidad en futuros drafts para construir el próximo núcleo contendiente del equipo.

La posición de los Grizzlies es clara: no están obligados a traspasar a Morant y solo lo harían si se les presenta una oferta que sea sustancialmente beneficiosa. Este alto precio sirve como un disuasivo para ofertas bajas y subraya la creencia interna de que Morant, a sus 26 años, sigue siendo uno de los bases más dinámicos y talentosos de la NBA cuando está en la cancha.

Implicaciones para Equipos Interesados

La noticia llega en un momento en que varios equipos contendientes, incluyendo a los Minnesota Timberwolves, han sido vinculados a sondeos preliminares sobre la disponibilidad de Morant. La estricta demanda de Memphis limita la lista de posibles pretendientes a aquellos equipos con la profundidad de activos necesaria.

Para un equipo con aspiraciones de campeonato, como los Wolves, esto significa que una operación por Morant probablemente implicaría sacrificar a un jugador clave de su rotación o agotar la mayor parte de sus futuras selecciones de primera ronda, junto con el traspaso de jóvenes talentos con potencial de desarrollo.

El mercado de traspasos está ahora oficialmente en alerta máxima. Cualquier equipo que desee adquirir a Morant sabe que no podrá ofrecer una compensación mínima. La próxima fecha límite de traspasos de la NBA se perfila para ser un escenario de alto riesgo y altas recompensas, con los Grizzlies firmemente posicionados para exigir un retorno que redefina su futuro.