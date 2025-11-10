NBA: Español Hugo González se posiciona como el mejor novato en este apartado

Suscríbete a nuestros canales

Hugo González ha dejado buenas impresiones en sus primeros días en la NBA. Pese a que la temporada no ha cumplido su primer mes de acción, el escolta se ha consolido como uno de los mejores talentos de Boston Celtics en la 2025-26.

Aunque solo anotó tres puntos en la victoria de los bostonianos (111-107) sobre Orlando Magic, el guardia de 19 años mostró sus habilidades defensivas que lo han perfilado desde temprano entre los novatos más notables en la vigente campaña. El español cerró con tres unidades, un rebotes, asistencia y par de recuperaciones en 13 minutos en cancha.

La ex promesa del Real Madrid es, con diferencia, el novato con la mejor valoración defensiva entre los jugadores que han disputado al menos 100 minutos esta temporada. Su puntuación de 104,3 le otorga una ventaja clara sobre los demás novatos, destacándose como un pilar en la faceta defensiva, de acuerdo con Taylor Snow. Esta cifra refleja su capacidad para influir en la defensa, no solo en términos de bloqueos o robos, sino también en la manera en que interrumpe las jugadas y dificulta los tiros del rival.

Hugo González supera a Cooper Flagg

Hugo González – 104,3 Dylan Harper – 108.1 Cedric Coward – 110,6 Collin Murray-Boyles – 110,8 Derik Queen – 111.2 Cooper Flagg – 111,8

Aunque no fue seleccionado en las primeras escogencia del pasado Draft de la NBA, el escolta está demostrando que puede estar a la altura de las nuevas promesas de la liga, entre ellos Cooper Flagg, que se encuentra sexto en el apartado que lidera González con una puntuación de 111.8.

Además de sus capacidades defensivas, el joven guardia ya ha comenzado entre los titulares por Boston Celtics, convirtiéndose en uno de los más prematuros en hacerlo en la historia de la franquicia. Pese a que los demás rookie dominan en las principales estadísticas, el español ha dejado su huella en el inicio de carrera en el mejor baloncesto del mundo con 3.1 puntos, 2.1 rebotes, 0.9 robos y 44.4 en tiros de campo.