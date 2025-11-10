La NBA despide a Lenny Wilkens a los 88 años: Un ícono de Seattle y Atlanta

Suscríbete a nuestros canales

La National Basketball Association (NBA) lamenta el fallecimiento de Lenny Wilkens, una de sus figuras más emblemáticas y un verdadero ícono de la historia del baloncesto. El exjugador, entrenador y miembro del Salón de la Fama, falleció la tarde de este domingo a los 88 años de edad.

Su familia dio a conocer la noticia a través de un comunicado, señalando que Wilkens estaba rodeado de sus seres queridos al momento de su deceso. Las causas específicas de su muerte no fueron reveladas.

Adam Silver: "Representó lo Mejor de la NBA"

El comisionado de la NBA, Adam Silver, emitió un extenso y sentido comunicado, resaltando la inigualable trayectoria de Wilkens dentro y fuera de la cancha.

"Lenny Wilkens representó lo mejor de la NBA. Envío mis más sentidas condolencias a la esposa de Lenny, Marilyn; sus hijos, Leesha, Randy y Jamee; y a todos aquellos en toda la comunidad de la NBA que tuvieron la suerte de ser tocados por el liderazgo y la generosidad de Lenny."

Silver recordó que en 2021, Wilkens fue honrado como uno de los 75 mejores jugadores y, además, como uno de los 15 mejores entrenadores de todos los tiempos de la liga. El comisionado subrayó que el compromiso de Wilkens con el servicio comunitario, especialmente en su querida Seattle, fue incluso más impresionante que sus logros deportivos.

Un Legado Inigualable: Jugador, Entrenador y Salón de la Fama

La carrera de Lenny Wilkens es sinónimo de longevidad y excelencia en múltiples roles dentro de la NBA.

Wilkens tuvo una ilustre carrera como jugador que abarcó 15 temporadas desde 1960 hasta 1975. Jugó para los Hawks, SuperSonics, Cavaliers y Trail Blazers. Fue nueve veces All-Star y lideró la liga en asistencias tanto en las temporadas 1969-70 como en 1971-72.

Durante las últimas etapas de su carrera, Wilkens se convirtió en jugador-entrenador en Seattle y Portland. Más tarde se convertiría en un entrenador de tiempo completo de la NBA, y ganó un campeonato con los Sonics en 1979.

Su carrera como entrenador duró incluso más que su carrera como jugador, ya que entrenó un total de 32 temporadas en la NBA. Además del campeonato en 1979, Wilkens fue nombrado Entrenador del Año en 1994, cuando llevó a los Hawks a un récord de 57-25 como el primer sembrado en el Este.

Ningún entrenador en la historia de la NBA ha supervisado más juegos que Wilkens (2,487), y es tercero en victorias con 1,332, solo detrás de Don Nelson y Gregg Popovich.

Wilkens es uno de los cinco jugadores que alguna vez fueron incluidos en el Salón de la Fama del Naismith Memorial como jugador y entrenador, habiendo sido parte de una compañía de élite que incluye a John Wooden, Bill Sharman, Tom Heinsohn y Bill Russell.

Fue incluido como jugador en 1989, y más tarde como entrenador en 1998. Fue incluido por tercera vez en 2010 como entrenador asistente para su trabajo con los Estados Unidos de 1992. El equipo olímpico, el icónico “Dream Team”.