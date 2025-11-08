Un ejecutivo revela detalles: Así sería la nueva liga europea impulsada por la NBA y la FIBA

Suscríbete a nuestros canales

La National Basketball Association (NBA) y la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) están colaborando activamente en la creación de una nueva liga de baloncesto con sede en Europa. Esta información fue confirmada por un ejecutivo ligado al tema, según reportes de Associated Press.

Hasta el momento, la NBA no ha emitido un anuncio formal sobre el acuerdo. Por ello, la fecha de lanzamiento oficial y la lista inicial de las franquicias que participarán en la competición aún no han sido reveladas.

El Modelo de 16 equipos: "Una semiapertura"

El director general de la NBA Europa, George Aivagolozu, ofreció más detalles durante una conferencia en Milán. Aivagolozu señaló que la temporada inaugural de la nueva liga podría describirse como una “semiapertura”. Esto sugiere que no todos los espacios en la liga planeada de 16 equipos estarían asignados inicialmente.

El modelo de competición exige un total de 12 franquicias permanentes. Aivagolozu también enumeró los países objetivos para albergar estas franquicias:

Reino Unido: Londres y Manchester.

Francia: París y Lyon.

España: Madrid y Barcelona.

Italia: Roma y Milán.

Alemania: Múnich y Berlín.

Grecia: Atenas.

Turquía: Estambul.

Los cuatro equipos restantes podrían clasificarse para la liga a través de dos vías: ganando la Liga de Campeones de Baloncesto de la FIBA o mediante su desempeño destacado en las ligas nacionales europeas.

Búsqueda de Inversores

Aivagolozu subrayó el compromiso de la organización con el proyecto. "Estamos en marcha en nuestro enfoque y compromiso con el mercado", afirmó el ejecutivo. "Estamos teniendo conversaciones serias con respecto a los inversores", concluyó, indicando que la estructura financiera del proyecto está avanzando.