NBA: Mira los partidos para la jornada de este viernes 7 de noviembre

La temporada 2025-26 de la NBA se aproxima a otro fin de semana de mucho acción con una jornada entretenida de 11 partidos programados. Denver Nuggets quiere meterse entre los tres primeros en la Conferencia Oeste, pero deberá pasar a Golden State Warriors, que también atraviesa por un destacado arranque de año en los mejores tabloncillos del mundo.

El equipo de Nikola Jokic también tendrá la mirada puesta en Texas, ya que se vivirá un duelo electrizante en San Antonio Spurs y Houston Rockets, quienes acumulan el mismo récord en este comienzo de campaña con cinco juegos ganados y dos reveses. Víctor Wembanyama afrontará otro enfrentamiento impactante ante Kevin Durant.

En la Conferencia Este, Cleveland Cavaliers busca seguir escalando en las posiciones como visitante ante Washington Wizards. Mientras que, Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo intentarán propinarle la segunda derrota a unos inspirados Chicago Bulls (6-1), que se adueñaron por completo de la cima.

Juegos para hoy en la NBA: 7 DE NOVIEMBRE