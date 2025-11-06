NBA: Luka Doncic iguala récord histórico de Wilt Chamberlain

Suscríbete a nuestros canales

Luka Doncic volvió a demostrar que está para el MVP: 35 puntos, 13 asistencias, 9 rebotes, 5 robos y 2 bloqueos en la victoria 118-116 de Los Ángeles Lakers contra San Antonio Spurs. Una noche superlativa del esloveno para igualar una marca histórica de Wilt Chamberlain.

Con esos números, Doncic alcanzó los 200 puntos en la temporada 2025-26 de la NBA; igualando el récord histórico de Wilt Chamberlain como los únicos jugadores en anotar 200+ puntos en sus primeros cinco juegos de una temporada. No hay quien detenga al base de los Lakers.

El comienzo de la temporada para Los Ángeles Lakers está siendo sensacional. Llevan marca de 7-2, siendo el mejor registro desde 2010-11 cuando lograron un 8-0, han pasado 14 años desde que tuvieron un inicio tan fuerte como ahora; aunque no garantiza el campeonato.

¿Cuántas veces Lakers arrancó fuerte y ganó el campeonato de NBA?

Un arranque dominante no garantiza el título. En sus 10 mejores inicios de temporada, los Lakers solo ganaron el campeonato en cuatro ocasiones. Equipos con récords de 11-0 o 9-1 llegaron a finales de conferencia, pero no siempre levantaron el trofeo, la regularidad pesa más en una temporada.

De hecho, la franquicia ha ganado 13 campeonatos comenzando 8-2 o peor. Un inicio 9-1 no es requisito para ser campeón. El actual 7-2 sigue siendo competitivo para aspiraciones de título. La historia demuestra que los angelinos pueden construir un proyecto ganador sin depender de un arranque perfecto.

