Liga Endesa: ¡Bomba en el Palau! El Barcelona destituye a Joan Peñarroya

El FC Barcelona ha confirmado una noticia que sacude el panorama del baloncesto español: Joan Peñarroya no continuará como entrenador del primer equipo azulgrana. Tras un comienzo de temporada por debajo de las expectativas y la derrota ante el Girona (que se vivió a traves de las pantalla de Meridiano Televisión), el Barcelona ha tomado la drástica decisión, buscando un cambio de rumbo inmediato.

Las derrotas marcan la salida de Peñarroya del Barcelona

El detonante de la destitución de Peñarroya ha sido el reciente descalabro del Barcelona ante el Bàsquet Girona, sumado a la derrota en el Clásico de Euroliga frente al Real Madrid en el Palau Blaugrana, donde el técnico egarense recibió una sonora pañolada.

El inicio de la temporada 2025/26, especialmente en la Liga Endesa, ha resultado insostenible para el conjunto blaugrana, con tan solo 2 victorias en 6 jornadas disputadas. Aunque en la máxima competición continental, la Euroliga, el balance es ligeramente mejor (5 victorias y 4 derrotas), las 8 derrotas acumuladas ha precipitado la decisión de la directiva del FC Barcelona.

El técnico de Terrassa, que se incorporó al banquillo del Barça la pasada temporada, será relevado de forma interina por el técnico asistente Óscar Orellana.

Una Etapa sin Títulos en el FC Barcelona

Joan Peñarroya se marcha del Barcelona sin haber podido alzar ningún título. Su paso por el club estuvo marcado por las dificultades, incluyendo una plantilla corta y lastrada por las lesiones durante su primer curso.

En la Copa del Rey del año pasado, el Barça cayó en la ronda de cuartos de final.

En la fase regular de la ACB , el equipo finalizó en 5ª posición, siendo eliminado en cuartos del playoff por el Unicaja de Ibon Navarro.

Su mejor rendimiento fue en la Euroliga, donde el equipo perdió en el último partido de la serie del playoff ante Mónaco.

El FC Barcelona ha emitido un comunicado agradeciendo al ya extécnico su profesionalidad y deseándole éxitos en el futuro. La afición del Barça y el baloncesto español ahora esperan el nombre del nuevo entrenador que intentará enderezar la trayectoria del equipo.