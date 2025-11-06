Liga Endesa

Liga Endesa: Satoransky se sincera sobre los objetivos del Barcelona para esta zafra

El capitán del Barcelona, Tomas Satoransky, cree que el club no puede permitirse "otro año en blanco y decir que no pasa nada"
 

El base checo Tomas Satoransky, capitán del equipo de baloncesto del FC Barcelona, ha emitido una contundente advertencia sobre las expectativas del club para la presente temporada.

Tras un ciclo reciente marcado por la escasez de títulos y la decepción en competiciones clave como la Euroliga, el líder azulgrana manifestó que la entidad "no puede permitirse otro año en blanco y decir que no pasa nada". Esta declaración subraya la urgencia y la presión interna que existe dentro del vestuario para revertir la situación y volver a levantar trofeos importantes.

Las palabras de Satoranský, una figura de peso y experiencia tanto en el Palau Blaugrana como en la NBA, reflejan la alta exigencia histórica que envuelve al Barça. El capitán enfatizó que, si bien entiende el malestar de la afición ante la falta de éxitos, el equipo debe responder con resultados tangibles, siendo consciente de que una nueva temporada sin grandes títulos sería inaceptable para un club de esta envergadura.

Baloncesto