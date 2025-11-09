NBA: Estrella de Philadelphia 76ers iguala poderosa marca de Allen Iverson

Suscríbete a nuestros canales

Philadelphia 76ers celebró una victoria 130-120 sobre Toronto. Sin embargo, el verdadero foco estuvo en una figura que sigue rompiendo moldes. Una joven estrella de los Sixers firmó 31 puntos y 7 asistencias, extendiendo una racha que lo coloca en un club exclusivo junto a Allen Iverson.

Tyrese Maxey sumó su noveno juego consecutivo con al menos 25 puntos para abrir la temporada 2025-26, igualando la marca que Iverson impuso en la campaña 2005-06. Solo ellos dos han logrado ese inicio en la historia de los 76ers, un dato que eleva el momento de Maxey.

Los Sixers están siendo una de las grandes sorpresas de la temporada. Han mostrado buen juego, determinación, resiliencia y un núcleo joven y competitivo para lograr resultados importantes. En ese contexto, el equipo luce sólido para lograr cosas importantes durante la campaña.

Tyrese Maxey y su comienzo de temporada demoledor con Philadelphia 76ers

Tyrese Maxey no solo está rompiendo los moldes en la actualidad de Philadelphia 76ers. Además, está registrando marcas importantes en la NBA: Se convirtió en el quinto jugador en la historia de la liga en comenzar una campaña con mínimo 25 puntos y 5 asistencias en 9 juegos seguidos.

Jugadores con un arranque de temporada de 25 puntos y 5 asistencias en 9 juegos:

Luka Doncic

James Harden

Nate Archibald

Allen Iverson

Tyrese Maxey en los registros de Kevin Durant

Maxey que está acostumbrado a anotar con un gran impacto, ya igualó a Kevin Durant con 9 juegos consecutivos con al menos 25 puntos en un comienzo de temporada. El ala-pivot lo hizo en la campaña 2022-23 con un arranque fascinante bajo los colores de Brooklyn Nets.