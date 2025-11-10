NBA: Estos son los juegos para la jornada de este lunes 10 de noviembre

Arranca una nueva semana en la temporada 2025-26 de la NBA y nueve partidos harán gala a una jornada interesante en los mejores tabloncillos del mundo. San Antonio Spurs quiere mantener su buen accionar en los primeros pasajes de la campaña y retará a Chicago Bulls desde el United Center.
Los Angeles Lakers regresan a la acción y buscarán volver a las victorias de la mano de Luka Doncic, quien colecciona registros de MVP en las primeras semanas del campeonato. Los angelinos retarán a Charlotte Hornets, que no gozan de su mejor momento con marca de tres triunfos y seis reveses.
Detroit Pistons iniciará la cartelera de este lunes por la noche en la cima de la Conferencia Este e intentará extender su gran inicio de temporada contra Washington Wizards. Asimismo, Cleveland Cavaliers acumulan cuatro victorias consecutivas y tendrán una oportunidad de regresar a la cúspide contra Miami Heat, que también atraviesan por una notable racha de dos lauros seguidos.
Juegos para hoy en la NBA: 10 DE NOVIEMBRE
- Washington Wizards vs Detroit Pistons
- Portland Trail Blazers vs Orlando Magic
- Los Angeles Lakers vs Charlotte Hornets
- Cleveland Cavaliers vs Miami Heat
- San Antonio Spurs vs Chicago Bulls
- Milwaukee Bucks vs Dallas Mavericks
- Minnesota Timberwolves vs Utah Jazz
- New Orleans Pelicans vs Phoenix Suns
- Atlanta Hawks vs Los Angeles Clippers