NBA: Estos son los juegos para la jornada de este lunes 10 de noviembre

Lakers regresan a la acción, mientras que los Spurs y Bulls protagonizan un vibrante duelo en Chicago

Por

Humberto Mendoza
Lunes, 10 de noviembre de 2025 a las 09:08 am
NBA: Estos son los juegos para la jornada de este lunes 10 de noviembre
Arranca una nueva semana en la temporada 2025-26 de la NBA y nueve partidos harán gala a una jornada interesante en los mejores tabloncillos del mundo. San Antonio Spurs quiere mantener su buen accionar en los primeros pasajes de la campaña y retará a Chicago Bulls desde el United Center.

Los Angeles Lakers regresan a la acción y buscarán volver a las victorias de la mano de Luka Doncic, quien colecciona registros de MVP en las primeras semanas del campeonato. Los angelinos retarán a Charlotte Hornets, que no gozan de su mejor momento con marca de tres triunfos y seis reveses.

Detroit Pistons iniciará la cartelera de este lunes por la noche en la cima de la Conferencia Este e intentará extender su gran inicio de temporada contra Washington Wizards. Asimismo, Cleveland Cavaliers acumulan cuatro victorias consecutivas y tendrán una oportunidad de regresar a la cúspide contra Miami Heat, que también atraviesan por una notable racha de dos lauros seguidos.

Juegos para hoy en la NBA: 10 DE NOVIEMBRE

  • Washington Wizards vs Detroit Pistons
  • Portland Trail Blazers vs Orlando Magic
  • Los Angeles Lakers vs Charlotte Hornets
  • Cleveland Cavaliers vs Miami Heat
  • San Antonio Spurs vs Chicago Bulls
  • Milwaukee Bucks vs Dallas Mavericks
  • Minnesota Timberwolves vs Utah Jazz
  • New Orleans Pelicans vs Phoenix Suns
  • Atlanta Hawks vs Los Angeles Clippers

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

Baloncesto