NBA: Tyrese Maxey se une a Allen Iverson en un exclusivo club de récords

Tyrese Maxey ha tenido un inicio de campaña 2025-2026 de la NBA vibrante con Philadelphia 76ers, siendo el lider ofensivo de esta franquicia que pelea por logros importantes. El base armador de 25 años podría ser un candidato al MVP, si se mantiene con ese notable rendimiento en el tabloncillo.

Pese a la derrota del domingo 111-108 contra Detroit Pistons, este jugador tuvo una destacada actuación, al registrar 33 puntos en 38 minutos, con siete asistencias y cuatro rebotes, números que le permitieron hacer historia en el mejor baloncesto del mundo.

Tyrese Maxey y Allen Iverson en un mismo club

Según un dato de NBA History, Maxey se ha convertido en apenas el segundo jugador en la historia de la NBA que inicia una campaña con 10 partidos consecutivos de al menos 25 puntos y 5 asistencias, una marca que solo había logrado Allen Iverson en la temporada 2005-06. Su impacto ofensivo, liderazgo y madurez en la cancha han consolidado su papel como la nueva cara de la franquicia.

Lo más impresionante es que Maxey está alcanzando estos números con una eficiencia notable, combinando explosividad, ritmo y un dominio del juego que recuerda precisamente a Iverson, otro ícono de los Sixers. Su arranque no solo ilusiona a los fanáticos de Filadelfia, sino que lo coloca en la conversación entre las jóvenes estrellas más dominantes de la liga en este inicio de 2025-26.

En 10 juegos en lo que va de campaña, Tyrese Maxey promedia 33.2 puntos por juego, con 4.9 rebotes y 8.2 asistencias.