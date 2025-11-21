La era de Ja Morant en Memphis Grizzlies comienza a llegar a su final

Suscríbete a nuestros canales

La era de Grizz & Grind y la posterior ascensión meteórica bajo la estrella de Ja Morant parecen estar llegando a un abrupto e inesperado final. El influyente periodista de la NBA Tim Bontemps ha revelado que se espera que los Memphis Grizzlies exploren activamente el mercado de traspasos para su base franquicia, Ja Morant.

Esta decisión marca un giro de 180 grados en una franquicia que, hace apenas unos años, se perfilaba como un contendiente de campeonato bajo el liderazgo electrizante del joven base.

La especulación de un traspaso, que hasta hace poco era impensable, se alimenta de una combinación de factores, incluyendo problemas continuos de desarrollo en el juego de Morant, su historial de comportamiento fuera de la cancha y la dificultad del equipo para ganar de forma consistente en las últimas temporadas.

El Declive en el Rendimiento: La Preocupación por el Tiro

El factor determinante que ha erosionado la confianza de la franquicia en el potencial a largo plazo de Morant parece ser el estancamiento en su desarrollo técnico. El base es una fuerza de la naturaleza en la pintura, pero su falta de evolución como tirador ha convertido la ofensiva de los Grizzlies en un problema predecible para los rivales.

"Dado que Morant no ha mejorado como tirador —tuvo un abominable 10 de 60 en triples antes de su última lesión en la pantorrilla—, es fácil entender por qué no es el mismo jugador que electrizó a la liga y que parecía tener a Memphis en una trayectoria de calibre de campeonato hace unos pocos años," señala el reporte de Bontemps.

Esta estadística es contundente: un 16.7% de acierto desde la línea de tres puntos no es sostenible para un base titular en la NBA moderna. La incapacidad de Morant para castigar a los equipos desde el perímetro permite a las defensas rivales cerrar los espacios y concentrarse en negar sus penetraciones, sofocando la ofensiva de Memphis.

El Factor Mercado: Dificultad para Obtener Valor

A pesar de su talento innegable y su potencial atlético, las fuentes consultadas por Bontemps sugieren que la reputación de Morant, combinada con su alto contrato y sus lagunas de juego, hará que sea difícil para los Grizzlies obtener un valor justo en un traspaso.

Un scout de la Conferencia Oeste, citado en el reporte, resumió el sentimiento general del mercado: "Sí creo que lo moverán." Sin embargo, esta decisión viene con un riesgo financiero y de roster significativo. Al igual que otras estrellas con problemas de contrato o rendimiento (como el mencionado caso de Anthony Davis en reportes previos), los equipos interesados serán cautelosos, buscando descontar el precio de Morant.