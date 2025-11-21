Estadios llenos y audiencia récord: La NBA vive su mejor arranque en una década y media

Suscríbete a nuestros canales

La NBA ha comenzado su nueva etapa mediática con el pie derecho. Los partidos nacionales transmitidos bajo el nuevo acuerdo con NBC/Peacock, Amazon Prime Video y ESPN atrajeron a más de 60 millones de espectadores únicos durante el primer mes de la temporada regular.

Según anunció la liga este jueves, se trata del total de audiencia inicial más alto en 15 años, excluyendo la atípica temporada 2011-12, que comenzó el día de Navidad debido al cierre patronal (lockout) y que tradicionalmente congrega cifras inusuales.

Estas métricas representan una señal extremadamente positiva para la liga en las primeras cuatro semanas de competencia, validando el inicio del histórico contrato de 11 años y 76.000 millones de dólares firmado con sus nuevos socios de transmisión.

El impacto de la "Generación Z" y Cooper Flagg

El auge no es solo televisivo, sino digital y comercial. El contenido de la NBA superó las 30.000 millones de visualizaciones en redes sociales (plataformas de la liga y terceros), estableciendo un récord para esta época del año.

Paralelamente, las ventas en NBAStore.com aumentaron más del 20%. Este impulso comercial es atribuido por la liga a las "estrellas de la próxima generación". La lista la encabezan fenómenos consolidados como Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Anthony Edwards y Victor Wembanyama, pero destaca la inclusión del novato sensación Cooper Flagg, junto a Tyrese Maxey y Jalen Brunson, como los nuevos motores económicos de la liga.

Crecimiento digital y estadios llenos

La plataforma de streaming directo, NBA League Pass, reportó un aumento del 10% en suscripciones y un incremento del 8% en tiempo de visualización, lo que sugiere que los fans están consumiendo partidos completos y no solo resúmenes.

Pero el éxito no se limita a las pantallas; la fiebre por el baloncesto se siente en las gradas. La asistencia a los estadios mantiene el ritmo récord de la temporada pasada (la segunda mejor en la historia), con una ocupación promedio cercana al 97% a nivel nacional.

Diez franquicias con "Sold Out" total

Hasta la jornada del jueves, diez equipos han agotado todas las entradas para sus partidos como local esta temporada, demostrando la buena salud del mercado en diversas regiones:

Conferencia Este: Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Miami Heat, New York Knicks.

Conferencia Oeste: Golden State Warriors, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, San Antonio Spurs y Utah Jazz.

Adicionalmente, mercados como Atlanta y Charlotte han visto un repunte significativo, registrando un aumento de casi el 10% en su asistencia respecto al año anterior.