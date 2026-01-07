Brigitte Bardot: Revelan la verdadera causa de su fallecimiento

Suscríbete a nuestros canales

La icónica actriz francesa Brigitte Bardot, símbolo eterno del cine europeo y activista mundial por los derechos de los animales, perdió una dura batalla el pasado 28 de diciembre a los 91 años y falleció, según reveló su esposo Bernard d’Ormale.

Este miércoles 07 de enero miles de admiradores, familiares y colegas se reunieron en Saint-Tropez para rendirle homenaje. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacían fue respondida por su viudo quien resolvió el misterio de la causa de muerte de su esposa.

Brigitte Bardot dejó un legado imborrable

Brigitte Bardot no fue solo una cara bella en la pantalla grande; fue un fenómeno cultural. Su papel en “Y Dios creó a la mujer” (1956) la catapultó a la fama internacional, convirtiéndola en símbolo de sensualidad y libertad en una Europa todavía conservadora tras la posguerra.

Su carrera cinematográfica incluyó más de 50 películas, donde demostró ser mucho más que una cara bonita.

En 1973 decidió abandonar el cine para dedicarse por completo a una causa que le llegó al corazón: la protección de los animales. Fundó en 1986 la Fundación Brigitte Bardot, una organización global que hoy sigue activa en la defensa de la fauna animal.

La enfermedad que se la llevó

Hasta ahora se sabía poco sobre los problemas de salud que enfrentaba Bardot en sus últimos años, más allá de hospitalizaciones y rumores. Su esposo confirmó que se sometió a dos operaciones en otoño de 2025 para combatir un cáncer grave.

D’Ormale sin especificar cuál cáncer, detalló que Bardot “resistió muy bien” ambas intervenciones, pero que finalmente la enfermedad terminó por debilitarla en su hogar en La Madrague, la emblemática residencia de Saint-Tropez donde quiso pasar sus últimos días.

Aunque Bardot ya había superado un cáncer de mama en la década de 1980, esta batalla final fue distinta y más feroz, obligándola a luchar hasta su último aliento.

El funeral de Bardot, celebrado el 7 de enero en la iglesia Notre-Dame de l’Assomption de Saint-Tropez, reunió a una multitud que desbordó emoción y admiración. Sus restos fueron enterrados en el cementerio marino local, junto a los de sus padres y su primer esposo, Roger Vadim.

Funeral de Brigitte Bardot / Foto: Reuters