El monstruo de los números: Nikola Jokic domina la década 

El pívot serbio Nikola Jokic, conocido como "Joker", está reescribiendo los estándares de dominio en la NBA. Una estadística reciente, que abarca toda la actividad (temporada regular y playoffs) de la liga en lo que va de esta década, ha revelado la supremacía absoluta del dos veces MVP y campeón de la NBA.

Jokic se ha convertido en el único jugador en la historia de la NBA en liderar cuatro de las cinco categorías estadísticas principales. Su rendimiento global desde el inicio de la década (2020) hasta el presente es una muestra de su versatilidad sin precedentes.

El cuadriplete histórico de Jokic

Nikola Jokic se sitúa en el número 1 en la liga en las siguientes categorías estadísticas totales, incluyendo los partidos de postemporada:

El serbio acumula un total de 13,242 Puntos .

Lidera con 6,030 Rebotes totales.

En la faceta de creación de juego, registra 4,326 Asistencias .

Finalmente, en la categoría defensiva, domina con 703 Robos (Steals).

El hecho de que un pívot lidere la liga en asistencias y robos (categorías típicamente dominadas por bases y escoltas) mientras simultáneamente encabeza los totales en puntos y rebotes (categorías centrales para un gran hombre) subraya por qué Jokic es considerado una anomalía en la historia del baloncesto.

El jugador más completo de su era

La capacidad de Jokic para impactar en todos los aspectos del juego (anotando de manera eficiente, dominando los tableros y actuando como el principal generador de juego y pasador de su equipo) lo distingue de sus contemporáneos.

Mientras la liga ha visto grandes anotadores, reboteadores o pasadores, la combinación de estos cuatro elementos en la cima de la tabla estadística de la década es un testimonio de la visión de juego y la técnica del serbio. El pívot de los Denver Nuggets no solo es productivo, sino que su estilo de juego, que fusiona la potencia interior con la habilidad de un point guard, le ha permitido acumular números históricos que lo perfilan como el jugador más completo de su generación.