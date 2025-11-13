Nikola Jokić escribe historia con una eficiencia sin precedentes

Suscríbete a nuestros canales

Nikola Jokić, la superestrella de los Denver Nuggets, ha vuelto a reescribir los libros de récords de la NBA, estableciendo una marca que subraya su dominio y eficiencia única en la liga.

El pívot serbio se ha convertido en el primer jugador en la historia de la NBA en anotar 90 o más puntos con un 80% de acierto en sus tiros de campo en un lapso de dos días.

Este hito no solo destaca la asombrosa capacidad de Jokić para acumular puntos, sino que también pone de relieve la increíble precisión con la que lo logró, una eficiencia raramente vista, especialmente en un volumen de anotación tan alto y en un periodo de tiempo tan corto.

La consistencia del Joker

La marca es un testimonio de la combinación letal de precisión, control y visión de juego que Jokić aporta a la cancha.

Mientras que otros jugadores pueden tener picos de anotación, la capacidad de Jokić para mantener una puntería del 80% o superior, incluso mientras lanza repetidamente en partidos consecutivos, es algo nunca antes visto.

El logro de Jokić se puede resumir en los siguientes puntos clave: se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en conseguir esta hazaña al acumular más de 90 puntos con una eficiencia de 80% o más en tiros de campo (Field Goal %), todo esto en un lapso de solo dos días consecutivos.

Para poner este récord en perspectiva, la mayoría de las actuaciones históricas de gran anotación implican una mayor cantidad de tiros fallados. El hecho de que Jokić superara la barrera de los 90 puntos mientras fallaba apenas un puñado de tiros en total en ese periodo subraya por qué es considerado uno de los jugadores más singulares y eficientes en la historia de este deporte.

Este tipo de rendimiento subraya por qué el dos veces MVP de la liga es una anomalía estadística y una fuerza imparable en el baloncesto moderno.