¿Enemistados? Nikola Jokic se molestó con este compañero de selección por insólito motivo

Una revelación reciente en el mundo de la NBA ha sacado a la luz la estrecha relación y, de paso, las intenciones de reclutamiento informales entre dos de los talentos serbios más prominentes de la liga: el dos veces MVP, Nikola Jokić, de los Denver Nuggets, y su joven compatriota, Nikola Jović, del Miami Heat.

Jokic se enfadó con Nikola Jovic

Las declaraciones de Jović, quien acaba de asegurar su futuro a largo plazo con el equipo de Florida, confirman que Jokić estaba activamente interesado en tenerlo como compañero de equipo en la conferencia Oeste.

En declaraciones a la prensa, el alero del Miami Heat, Nikola Jović, compartió una anécdota personal que revela el deseo de la estrella de los Nuggets:

"Hablamos de muchas cosas. Estaba molesto porque firmé la extensión [con el Miami Heat]. Me quería en Denver."

Un Deseo de Reunión de Talentos Serbios

Esta confesión confirma lo que muchos habían especulado: el deseo de las grandes estrellas de rodearse de talento conocido, especialmente de su propio país. Aunque el tono de Jokić era probablemente de broma cariñosa, sus palabras a Jović dejan claro que ve en su compatriota un valioso activo para el futuro de los Denver Nuggets.

Jović, seleccionado por el Heat en el Draft de 2022, ha demostrado ser una pieza clave en la profundidad y el futuro del equipo de Miami, con una capacidad de playmaking y tiro que encaja perfectamente en el sistema disciplinado de Erik Spoelstra. Su reciente extensión de contrato, firmada antes de la fecha límite, asegura su permanencia y crecimiento en la disciplina de Pat Riley.