NBA: Nikola Jokić iguala este récord histórico de Wilt Chamberlain

Nikola Jokić continúa demostrando porque es considerado uno de los mejores jugadores actualmente en la NBA. El serbio ha tenido un inicio de campaña 2025-2026 dominante y se consolida actualmente como el mejor asistidor de todo el circuito, siendo él un pivot.

El jugador de 30 años recientemente tuvo una actuación dominante con Denver Nuggets, guiándolos al triunfo 122-108 ante Sacramento Kings. En ese juego, anotó 35 puntos en 33 minutos, con 15 rebotes y siete asistencias, siendo el lider ofensivo de su franquicia, que llegó a ocho triunfos en la naciente campaña.

Nikola Jokić con un récord que solo tenía Wilt Chamberlain

Jokić volvió a dejar su huella en la historia de la NBA con una actuación estadísticamente asombrosa durante la racha de cinco victorias consecutivas de los Nuggets. El serbio promedió 32 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias con un impresionante 72.7% de efectividad en tiros de campo, números que reflejan su dominio absoluto en todas las facetas del juego. Más allá de los registros, su impacto en la cancha ha impulsado al equipo a un nivel de consistencia que reafirma su estatus como uno de los mejores jugadores de la liga.

De acuerdo con OptaSTATS, el único otro jugador en la historia que logró un promedio similar, un triple-doble con más de 30 puntos y al menos 70% de acierto en cinco partidos consecutivos, fue Wilt Chamberlain en marzo de 1968. Esa comparación no solo subraya la magnitud de lo que está haciendo Jokić, sino que también lo coloca en una categoría reservada para las leyendas.

En 10 juegos hasta ahora en la 2025-2026, Nikola Jokić promedia 25.2 puntos por encuentro, con 13 rebotes y 11.9 asistencias.