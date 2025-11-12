NBA: ¡OFICIAL! Conoce el nuevo formato del All-Star Game para esta temporada 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

La NBA anunció un cambio histórico para su Juego de Estrellas 2026. Por primera vez, la tradicional cita de mitad de temporada enfrentará a Estados Unidos contra el resto del mundo, un formato que promete elevar la competencia y el espectáculo. El evento se llevará a cabo el 15 de febrero en el Intuit Dome de Inglewood, California, la moderna casa de los Los Angeles Clippers.

Un formato diferente y más competitivo

En esta edición, participarán tres equipos: dos conjuntos de jugadores estadounidenses y uno internacional, denominado “Equipo Mundial”. El torneo se jugará bajo un sistema todos contra todos con cuatro partidos de 12 minutos cada uno. Cada equipo contará con al menos ocho jugadores, y los dos mejores conjuntos disputarán la final para coronar al campeón del fin de semana estelar.

Como es costumbre, los 24 seleccionados serán elegidos por una combinación de votos de aficionados (50%), jugadores (25%) y medios (25%). Los entrenadores de la NBA se encargarán de escoger a los suplentes. A diferencia de años anteriores, la selección de jugadores no se limitará por posición, lo que podría permitir duelos inéditos y más libertad en la conformación de los equipos.

En caso de que no se alcance el mínimo de 16 jugadores estadounidenses y ocho internacionales, el comisionado Adam Silver tendrá la potestad de completar las plantillas. Así se garantiza la presencia de figuras representativas de todas las regiones, manteniendo el equilibrio entre ambos bandos.

El nuevo formato busca recuperar la emoción y la intensidad competitiva del Juego de Estrellas, ofreciendo a los fanáticos un espectáculo renovado que celebra el talento global que hoy define a la NBA. Todo apunta a que el 2026 marcará un antes y un después en la historia del All-Star Weekend.