NBA: Nico Harrison despedido a nueve meses del traspaso de Luka Doncic

Un movimiento sísmico sacude la cúpula directiva de los Dallas Mavericks. El equipo y su dueño, Patrick Dumont, tienen previsto despedir al gerente general Nico Harrison en una reunión programada para este martes a las 10 a.m. hora central, según reportes de Shams Charania.

El despido de Harrison, que llega apenas nueve meses después de un movimiento de alto impacto en el roster del equipo, apunta a ser la consecuencia directa de una polémica decisión de traspaso que sacudió a la franquicia.

La desastrosa salida de Luka Doncic

La decisión de cesar a Harrison se vincula directamente con el impactante y asombroso traspaso de la superestrella del equipo, Luka Doncic, realizado hace nueve meses por Anthony Davis. La magnitud de la controversia generada por la partida de la figura principal de la franquicia es el claro motor detrás de este cambio directivo. El dueño, Patrick Dumont, habría tomado acción después de reconocer públicamente el error:

El reporte indica que Dumont "took accountability and accepted as a mistake in a court-side interaction with a fan on Monday night" (asumió la responsabilidad y aceptó como un error en una interacción al lado de la cancha con un aficionado el lunes por la noche).

Consecuencias inmediatas

Nico Harrison había asumido el cargo con grandes expectativas, pero su gestión, marcada por el controversial traspaso de Doncic, ha llegado a un abrupto final. La reunión de esta mañana es vista como una formalidad para ejecutar la decisión que pone fin a la era de Harrison en la gerencia general de los Mavs.

Ahora, los Dallas Mavericks enfrentan un proceso de reestructuración en su oficina principal, con la urgente necesidad de nombrar a un nuevo líder que pueda guiar a la franquicia fuera de la sombra de la era post-Doncic y definir una nueva dirección deportiva.